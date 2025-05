Lecture Zen Résumer l'article

Après Forza Horizon 5 et Indiana Jones, Microsoft offre une autre de ses licences phares à Sony : Gears of War. La version remastérisée du jeu vidéo sorti en 2006, Gears of War: Reloaded, arrivera sur Xbox et PS5 simultanément, le 26 août 2025.

Dans quelques années, la guerre des consoles ne pourrait être qu’un lointain souvenir. L’époque où il fallait acheter une PlayStation et une Xbox pour profiter des exclusivités de chaque constructeur disparaît progressivement, en grande partie grâce à la nouvelle stratégie de Microsoft. Le propriétaire de Xbox ne cesse de publier ses exclusivités sur PS5 et étonne les joueurs à chaque fois. La Xbox devient un moyen comme un autre de jouer (et d’accéder au Game Pass), mais n’est plus la seule façon de découvrir certains titres.

Dernier exemple en date : Gears of War, une des licences iconiques de Xbox, aura droit à une version remastérisée le 26 août 2025. Gears of War: Reloaded, annoncé le 5 mai, arrivera sur Xbox Series et PC, évidemment, mais aussi sur PlayStation 5 et Steam.

Tous les jeux Xbox arrivent sur PlayStation : Microsoft tue les exclusivités

La version remastérisée de Gears of War: Reloaded, qui supporte la définition 4K, le 120 FPS et le cross-play (jeu multijoueur entre différentes plateformes), arrivera sur PS5 en même temps que sur Xbox. Une surprise pour les joueurs qui, ces derniers mois, ne cessent de s’étonner de la nouvelle stratégie du géant américain. Microsoft tue petit à petit l’intérêt de posséder une Xbox, puisque son Game Pass permet de jouer n’importe où. Sur les plateformes où le Game Pass n’est pas accessible, il sort des versions natives des jeux (PS5 évidemment, mais aussi Nintendo Switch). Cette stratégie devrait aussi s’étendre à la Switch 2.

Avant Gears of War: Reloaded, d’autres licences détenues par Xbox sont arrivées sur PlayStation. Le dernier exemple est Indiana Jones, exclusivité forte en 2024, qui a finalement fait ses premiers pas sur PlayStation en 2025. Une erreur de stratégie ? À en croire les ventes, c’est un gros coup. Indiana Jones est un succès sur PlayStation. Voici la liste des jeux Xbox récemment sortis sur PS5 :

Jeu Date de sortie Xbox Date de sortie PlayStation Sea of Thieves 20 mars 2018 30 avril 2024 Pentiment 15 novembre 2022 22 février 2024 Grounded 27 septembre 2022 16 avril 2024 Hi-Fi RUSH 25 janvier 2023 19 mars 2024 Forza Horizon 5 9 novembre 2021 29 avril 2025 Doom: The Dark Ages 15 mai 2025 (sortie simultanée) 15 mai 2025 (sortie simultanée) Indiana Jones et le Cercle ancien 9 décembre 2024 17 avril 2025 Gears of War Reloaded 26 août 2025 (sortie simultanée) 26 août 2025 (sortie simultanée)

D’autres jeux Xbox, comme The Outer Worlds 2 et Ninja Gaiden 4, sont aussi attendus sur PS5. La stratégie de Microsoft est d’autant plus étonnante que Sony ne fait aucun geste sur les Xbox : ses jeux sortent depuis peu sur PC, mais pas sur les consoles de Microsoft. Cette stratégie peut-elle changer maintenant que la guerre des consoles semble enterrée ? On a notamment hâte de voir la stratégie de Microsoft avec la Switch 2, qui est beaucoup plus puissante que la Switch 2. Un Gears of War Reloaded peut-il aussi arriver chez Nintendo ?

Gears of War Reloaded supporte la 4K. // Source : Xbox

Parmi les jeux encore absents sur PlayStation : la licence Halo, qui est sans doute la plus connue de l’univers Xbox. Il est néanmoins fort probable que cela finisse par changer, même si Microsoft réserve probablement cette annonce pour plus tard, puisqu’il sait qu’elle mettrait définitivement fin à la guerre des consoles. Peut-on rêver d’un Uncharted ou d’un The Last of Us sur Xbox, en échange ?

