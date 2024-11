Lecture Zen Résumer l'article

Larian Studios continue de travailler sur Baldur’s Gate 3, l’un des meilleurs jeux de ces dernières années. Le RPG va notamment inclure du cross-play, une fonctionnalité prisée qui permettra à des amis de jouer ensemble sans aucune barrière.

En 2023, Baldur’s Gate 3 a absolument tout raflé. Et personne n’osera affirmer que c’était immérité. Larian Studios a donné beaucoup d’amour à son RPG inspiré des règles officielles de Donjons & Dragons (qui se sont elles-mêmes inspirés du jeu). Et figurez-vous que les développeurs continuent de choyer leur pépite, qui rassemble toujours plus de 50 000 personnes en moyenne, chaque jour, rien que sur Steam.

En effet, Larian Studios a encore au moins un gros patch dans sa besace pour faire évoluer Baldur’s Gate 3. Certaines nouveautés ont été détaillées dans une note publiée sur Steam le 27 novembre. On y découvre que le jeu bénéficiera du cross-play, une fonctionnalité qui devrait faire le bonheur de tous les fans de Baldur’s Gate 3 en 2025.

Le cross-play arrive dans Baldur’s Gate 3

Le cross-play, apparu depuis maintenant quelques années, est une fonctionnalité majeure : elle permet de jouer avec n’importe qui, même s’il joue sur une autre plateforme que soi. Ainsi, si vous jouez sur PS5 et que votre meilleur ami ne jure que par Xbox, le cross-play permet de vous réunir sans aucun problème.

« Une fois que la mise à jour sera en ligne, vous pourrez directement inviter vos amis à rejoindre votre partie en cross-play, peu importe leur plateforme, et trouver des parties cross-play avec vos amis sur d’autres plateformes, grâce au Larian Network », indique le studio — ce qui suppose d’avoir un compte Larian.

Le cross-play dans Baldur’s Gate 3 est d’autant plus bienvenue que le RPG invite à prendre part à une vaste épopée en coopération, se rapprochant alors d’une vraie partie de JDR sur table. La possibilité d’abattre totalement les barrières est une sacrée aubaine et, ici, il n’y aura pas de souci d’équité. Le cross-play ne peut poser un problème que dans des jeux compétitifs, par exemple, quand un joueur à la manette en affronte un autre qui utilise un clavier et une souris.

Larian Studios ne se contentera pas d’ajouter le cross-play à Baldur’s Gate 3 avec son « Patch 8 ». Il y aura aussi un approfondissement des possibilités de personnalisation avec l’apparition de sous-classes (une pour chaque classe). Enfin, Baldur’s Gate 3 va recevoir un mode photo pour immortaliser ses plus grands moments de bravoure — ou mettre en avant les plus beaux décors du jeu avec une myriade d’effets. Bref, en 2025, on jouera encore à Baldur’s Gate 3.

