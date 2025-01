Lecture Zen Résumer l'article

Nintendo s’apprête à officialiser la Switch 2, pour un lancement a priori prévu durant le premier trimestre de l’année 2025. Quels seront les jeux du line-up ? On fait quelques paris.

On le sait depuis un petit moment déjà : la future console de Nintendo sera officialisée avant le 31 mars 2025. En attendant, les rumeurs et fuites se multiplient pour dessiner ce qui devrait être la Switch 2, soit la continuité directe de la Switch sortie en 2017 (l’un des plus gros succès de tous les temps).

On parle beaucoup des caractéristiques de la Switch 2 (design, fonctionnalités, puissance…), mais beaucoup moins de ce qui fera sa réussite : ses jeux. Sa popularité dépendra de la pertinence de son catalogue, aussi bien en termes de qualité que de quantité. Le tout en sachant qu’elle sera rétrocompatible avec les jeux de la Switch (avec des modalités encore inconnues).

Voici une liste de jeux qui pourraient être disponibles en même temps que la Switch 2, ou qui sortiraient quelques semaines après.

Les jeux qui pourraient sortir avec la Switch 2

Mario Kart 9

Mario Kart 8 Deluxe // Source : Nintendo

64,27 millions : c’est le nombre d’exemplaires vendus pour Mario Kart 8 Deluxe, ce qui veut dire que plus d’un propriétaire d’une Nintendo Switch sur trois le possède. C’est une statistique colossale qui prouve combien la saga de jeux de course est populaire. Mario Kart 8 est pourtant un titre à l’origine paru sur Wii U, qui a certes reçu du contenu pour son arrivée sur Switch (et même après). Nintendo pourrait tout casser en lançant une Switch 2 avec Mario Kart 9, un duo imbattable dans les rayons de jeux vidéo.

Super Mario Odyssey 2

Super Mario Odyssey // Source : Nintendo

La Switch a eu son Zelda, la Switch 2 aura-t-elle son Mario ? La plus célèbre des mascottes Nintendo avait attendu quelques mois avant de vivre sa première aventure en 3D sur la console hybride. En ce sens, on pourrait avoir droit à une suite du flamboyant Super Mario Odyssey, mais sans avoir à patienter. À noter, quand même, que Nintendo ne lancera probablement pas Mario Kart 9 et Super Mario Odyssey 2 en même temps. La même année ? C’est possible.

Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur

Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur // Source : Nintendo

Où diable est passé Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur, la prochaine enquête du célèbre héros ? Nul ne le sait, mais cela fait quand même un petit moment qu’on a vu la première bande-annonce. Depuis, c’est le silence total et on se dit qu’un retour en fanfare pour accompagner la Switch 2 aurait du sens. Cela permettrait à Nintendo de varier son catalogue de lancement.

Metroid Prime 4: Beyond

Metroid Prime 4: Beyond // Source : Nintendo

À l’instar de Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur, Metroid Prime 4: Beyond a été annoncé il y a très, très longtemps. Sauf qu’il a récemment refait parler de lui, ce qui suppose une disponibilité imminente. Au regard des ambitions, notamment graphiques, que promet ce nouvel opus, une sortie sur Switch 2 avec un meilleur rendu visuel n’est clairement pas à exclure. Nintendo a déjà sorti des titres à cheval sur deux générations et Metroid Prime 4: Beyond pourrait être concerné. Sur Switch 2, le jeu serait même une belle vitrine technologique à mettre en avant.

Légendes Pokémon : Z‑A

Pokémon: Legends Z-A // Source : Pokémon Company

Il n’y a eu aucun épisode majeur Pokémon en 2024, alors qu’il y en avait eu deux en 2022. 2025 pourrait signer le grand retour des créatures à collectionner. Imaginons carrément une réalité dans laquelle la Switch 2 sort en même temps que Légendes Pokémon : Z-A, qui se déroulera dans une ville inspirée de Paris. Imaginons le raz de marée commercial que cela pourrait provoquer : ce serait un succès assuré pour Nintendo et Pokémon Company, deux entreprises dont le mariage est fructueux depuis des années.

Compilation Zelda: Breath of the Wild et Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom // Source : Capture Nintendo Switch

Il faut parfois être malin quand on lance une nouvelle console, et savoir gonfler son catalogue en faisant un peu de recyclage — un domaine que Nintendo maîtrise à la perfection. À ce sujet, il n’est pas interdit d’envisager une compilation réunissant The Legend of Zelda: Breath of the Wild et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, laquelle profiterait de la puissance de la Switch 2 pour améliorer l’expérience de jeu (meilleur rendu graphique, fluidité plus consistante). Ainsi, les fans ne bouderaient pas leur plaisir à l’idée de (re)découvrir ces épopées majestueuses dans de bien meilleures conditions.

Call of Duty: Black Ops 6

Call of Duty: Black Ops 6 // Source : Activision

Cela fait un petit moment que les joueuses et les joueurs Nintendo sont privés de la saga Call of Duty — l’une des plus populaires au monde. Mais l’acquisition d’Activision par Microsoft a ouvert la porte, et la Switch 2 paraît être la console idéale pour accueillir Call of Duty: Black Ops 6. Après tout, cet opus est disponible sur PS4 et Xbox One, et tout porte à croire que la Switch 2 sera au moins aussi puissante que ces deux illustres machines. Dès lors, il n’y aurait plus aucune excuse.

D’autres jeux qu’on pourrait voir au line-up de la Switch 2

Fortnite

Alan Wake 2

Cyberpunk 2077

Baldur’s Gate 3

Diablo IV

Elden Ring

Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard

