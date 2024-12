Lecture Zen Résumer l'article

Alors qu’on pensait l’aventure Cyberpunk 2077 terminée du côté de CD Projekt Red, le studio polonais avait un dernier cadeau à faire aux fans : une mise à jour, déployée pour les quatre ans.

En mai dernier, Pawel Sasko, directeur créatif associé chez CD Projekt Red, partageait sur X (ex-Twitter), une infographie sur la manière dont les équipes du studio polonais sont mobilisées. Elle venait confirmer une précédente information : la production de Cyberpunk 2077 est officiellement terminée, signifiant que les développeurs sont passés à autre chose. L’image de Pawek Sasko montrait qu’il n’y a plus personne qui travaille sur le RPG.

CD Projekt Red a menti… pour la bonne cause. À l’occasion d’une vidéo-annonce diffusée le 10 décembre, l’entreprise a dévoilé une ultime mise à jour pour Cyberpunk 2077. Numérotée 2.2, elle est 100 % gratuite et fait un peu office de cadeau d’anniversaire pour les quatre ans d’un jeu qui a connu un lancement compliqué avant d’observer l’une des plus belles rédemptions de l’histoire (grâce à de gros efforts de CD Projekt Red). Pour les fans, ce sera peut-être une excuse pour s’offrir un dernier ride dans Night City.

La mise à jour 2.2 de Cyberpunk 2077 introduit de nouvelles options pour personnaliser V // Source : CD Projekt Red

Une ultime mise à jour pour Cyberpunk 2077

Les développeurs de CD Projekt Red en avaient donc encore sous le coude avant de clôturer définitivement l’aventure Cyberpunk 2077, qui ne fut pas de tout repos (et de migrer sur le prochain épisode de la saga The Witcher, pour certains d’entre eux).

Dans le détail, elle apporte :

Une centaine de nouvelles options pour personnaliser l’apparence de V (tatouages, maquillage, couleur des yeux, cicatrices…) ;

La possibilité de changer la couleur de certaines voitures à la volée, grâce à la technologie CrystalCoat (utile pour échapper aux forces de l’ordre, au passage) ;

Un mode photo retravaillé, avec plus de paramètres sur lesquels agir (caméra drone libre, ajout de personnages, éclairage…) ;

L’apparition de Johnny Silverhand (Keanu Reeves) en passager pendant une balade en voiture dans les rues de Night City (après l’acte 1).

À ces nouveautés inattendues s’ajoutent quelques correctifs mineurs pour peaufiner davantage une expérience de jeu qui a été énormément chamboulée en quatre ans et a connu une refonte totale salvatrice.

Notons quand même que, comme prévu, et malheureusement, CD Projekt Red ne propose aucune optimisation graphique pour la PlayStation 5 Pro. La console la plus puissante de Sony aurait pu garantir un rendu de meilleure qualité, notamment en termes de ray tracing, mais il n’en sera rien. Et à moins que le studio ait encore menti, il faut arrêter d’espérer.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+