[Deal du jour] The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom vous permet enfin d’incarner la princesse Zelda dans un jeu malin et réussi. Les soldes permettent de mettre la main dessus pour moins de 40 €.

C’est quoi, cette promotion sur le dernier Zelda ?

The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom est vendu 59,99 € sur l’eShop de la Nintendo Switch. Pour les soldes d’hiver, il est proposé en version physique sur Amazon au prix de 39,99 €.

C’est quoi, ce Zelda ?

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom reprend la jolie direction artistique de Link’s Awakening. Comme ce dernier, ce nouvel épisode fait inévitablement penser à d’anciens titres, A Link to the Past et Link’s Awakening en tête. Le rendu adorable et le gameplay simple et efficace permettent aux jeunes joueuses et joueurs de jouer à un titre de la saga sans rencontrer de grandes difficultés.

Cet épisode fait de Zelda son personnage principal. La princesse dispose de toute une panoplie de capacités et de pouvoirs inédits et peut mémoriser des objets et des ennemis pour en faire des copies, appelées échos. Malgré une ergonomie un peu confuse par moment, qui nécessite de s’habituer aux mécaniques, l’idée fonctionne tout au long de l’aventure. Les joueuses et les joueurs les plus aguerris s’ennuieront sans doute après quelques heures de jeu, mais le jeune public y trouvera assurément son compte.

Ce nouveau Zelda vaut-il le coup pour les soldes ?

À moins de 40 €, The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom est une très bonne affaire. Notez que vous pourrez jouer au jeu sur la future Switch 2, grâce à la rétrocompatibilité. Le jeu souffre de quelques ralentissements en mode portable, qui n’entachent toutefois pas l’aventure. Espérons que la fluidité sera au rendez-vous sur la prochaine console de Nintendo.

Toujours est-il que l’aventure se parcourt avec plaisir, grâce à de jolis graphismes colorés dignes d’un dessin animé. Plusieurs donjons sont au cœur de l’aventure, mais ne sont jamais frustrants.

