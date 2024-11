Lecture Zen Résumer l'article

Nintendo a dévoilé la place de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom dans la chronologie officielle. Une question qui turlupinait de nombreux fans.

Cette année, Nintendo a décidé de rebattre les cartes de la saga Zelda, avec un épisode dans lequel Link cède sa place à la princesse dans le rôle principal. Paru en septembre 2024 en exclusivité sur Switch, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est une légère réinvention des anciens opus, avec des mécaniques propres pour pimenter l’aventure — même si Link est encore un peu trop présent.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est-il canon ? Bien sûr, et le site officiel de la franchise est là pour l’indiquer. Comme repéré par Nintendo Everything le 25 novembre, la firme nippone vient d’ailleurs de le mettre à jour pour placer le jeu dans la chronologie officielle. Voilà qui répond à une question que se posent les fans à chaque fois, puisque dans Zela, la notion de temps est toujours très compliquée. Pour preuve, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom sont totalement déconnectés.

La place de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom dans la chronologie. // Source : Capture d’écran

Zelda: Echoes of the Wisdom se situe juste avant le Zelda de 1987

Comme le montre cette page, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom se situe donc entre The Legend of Zelda: Tri-Force Heroes et The Legend of Zelda, respectivement parus en 2015 sur 3DS et en 1987 sur Nintendo (oui, c’est difficile à suivre). Il appartient à l’arc dans lequel le héros est vaincu à la fin de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, et précède un événement intitulé « Le déclin du Royaume d’Hyrule ». Ces précisions mettent fin à de gros débats au sein de la communauté — comme le montre ce sujet sur Reddit.

Pour rappel, l’intrigue de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom s’articule autour de mystérieuses failles qui ont englouti plusieurs lieux d’Hyrule, ainsi que ses habitants, Link (habituel sauveur) et le roi (le père de Zelda). C’est donc au tour de Zelda d’enfiler le costume de l’héroïne.

Ce n’est pas la première anecdote partagée par Nintendo au sujet de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Les développeurs ont, par exemple, songé à faire parler Link — avant de se rendre compte que cela sonnait faux, puisque le personnage a toujours été muet.

