Zelda sera l’héroïne de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, un sacré contre-pied dans la saga culte de Nintendo. Mais on pourra aussi incarner Link.

Nintendo a récemment dévoilé The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, prochain opus de la saga culte d’action/aventure. Pour surprendre un peu plus les fans, la firme nippone a décidé de bousculer les habitudes : on n’y incarnera pas Link, le héros habituel, mais Zelda, la célèbre princesse. De quoi offrir un nouveau gameplay, puisque l’héroïne n’agira pas de la même façon.

Ne jouera-t-on que Zelda dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ? Eh bien, non. C’est en tout cas ce que rapporte Polygon dans un article publié le 15 juillet 2024. L’organisme de classification ESRB a donné quelques détails sur le jeu, en plus de lui avoir attribué la lettre E, signifiant qu’il est accessible à tous (« E » pour « Everyone »). Et, il mentionne clairement qu’on pourra jouer Link.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom // Source : Nintendo

À quels moments pourra-t-on jouer Link dans le prochain jeu Zelda ?

« C’est un jeu d’aventure dans lequel les joueurs incarnent Zelda alors qu’elle essaie de dissiper des failles dans Hyrule et de sauver Link. Avec une perspective en vue isométrique, les joueurs explorent des environnements variés, tout en combattant des ennemis (humains, créatures) », indique ESRB. Jusque-là, il n’y a rien de surprenant. La suite est beaucoup plus intéressante.

L’ESRB reprend : « Dans la peau de Link, les joueuses utilisent une épée et un arc pour se débarrasser des ennemis ; Zelda peut utiliser un sceptre magique pour invoquer des créatures (des chevaliers, des soldats cochons…) dans les combats. » Il y aura donc des portions dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom dont Link sera le héros, avec le gameplay qui lui est propre.

La théorie la plus plausible est qu’on commencera The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom dans le costume de Link, comme pour n’importe quel jeu Zelda. La séquence introductive s’articulerait alors autour d’un twist qui mettrait Link en difficulté et inverserait subitement les rôles. Les premières secondes de la bande-annonce appuient cette hypothèse : on voit Link combattre des ennemis et sauver la princesse. Il tombe ensuite dans une faille, ce qui pousse Zelda à prendre la main.

Cette séquence du trailer de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est vraisemblablement jouable // Source : Capture YouTube

D’autres hypothèses sont possibles :

Link sera jouable à d’autres moments, peut-être liés aux mystérieuses failles qui apparaissent partout dans Hyrule ;

On pourra refaire l’intégralité de l’aventure dans la peau de Link, après l’avoir terminée une première fois (c’est peu probable, si on part du principe que Nintendo a construit le jeu en fonction des capacités inédites de la princesse).

On rappelle que The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, qui aurait pu s’appeler The Legend of Link pour la blague, sera exclusivement disponible sur Switch le 26 septembre.

