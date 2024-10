Lecture Zen Résumer l'article

La série la plus cosy du catalogue Netflix va bientôt revenir nous émerveiller, grâce à sa magie champêtre et ses histoires d’amour dégoulinantes de bons sentiments, avec une saison 6. Et surprise (ou pas) : Virgin River va même revenir pour une saison 7. L’occasion de battre un record inattendu.

Vous reprendrez bien un peu de calme, de sérénité et d’histoires d’amour à déguster au coin du feu ? Cela tombe bien, Virgin River va enchanter vos fêtes de fin d’année, grâce à une saison 6, qui arrivera dès le 19 décembre 2024 sur Netflix. Et puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la plateforme de streaming a même décidé de renouveler, dès maintenant, sa série romantique phare pour une saison 7. Et grâce à ces nouveaux épisodes, Virgin River en profite pour battre un record surprenant.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Virgin River, plus forte que The Crown ou House of Cards

Deux mois avant la sortie de la saison 6 de Virgin River, le casting de la série doudou de Netflix a donc annoncé sur Instagram que la série allait déjà être renouvelée pour 10 nouveaux épisodes. Et cette saison 7 à venir réserve une surprise : grâce à elle, Virgin River va devenir la série dramatique en langue anglaise la plus longue de tous les temps, sur Netflix. En effet, au terme de sa saison 7, la production devrait donc atteindre 74 épisodes au total.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Cela vous semble étonnant qu’un tel chiffre puisse dépasser d’autres poids lourds du catalogue Netflix ? Et bien, nous aussi. Pourtant, Virgin River parvient bien à devancer des séries cultes comme House of Cards (73 épisodes) ou The Crown (50 épisodes). Seuls les 91 épisodes d’Orange is the New Black pourraient la concurrencer, si elle n’était pas classée dans les comédies dramatiques, et non pas seulement désignée comme un drame.

Et Virgin River pourrait bien continuer encore longtemps sur sa lancée, puisqu’elle est adaptée des romans de Robyn Carr. Une saga qui compte… 22 tomes. Clairement, les fans vont pouvoir profiter encore longtemps de la douce vie à la campagne, aux côtés de Mel et Jack.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+