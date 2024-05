Lecture Zen Résumer l'article

Notre série cosy favorite, c’est bien entendu Gilmore Girls, disponible sur Netflix de nos jours. Voici l’histoire de ce titre… et ses quelques itérations.

C’est une série intemporelle. Diffusée de 2000 à 2007, Gilmore Girls reste encore aujourd’hui une œuvre populaire et intergénérationnelle. Cela, grâce à l’atmosphère cosy si réconfortante de la vie de Lorelai Gilmore et de sa fille, Rory, autour de qui gravitent d’autres personnages attachants comme Luke, ou les grands-parents, Emily et Richard. Tout cela dans la petite ville de Stars Hollow, dans laquelle l’automne semble éternel — sauf quand il neige.

Gilmore a failli s’appeler autrement

Pourquoi « Gilmore » ? La costumière de la série, Valerie Campbell, a raconté l’histoire dans une vidéo TikTok. Ce nom proviendrait d’une grande firme américaine : Gilmore Oil, née au début du 20e siècle en Californie, avant de devenir une station-service. L’entreprise est aussi à l’origine de The Original Farmers Market, à Los Angeles, un grand marché de produits fermiers.

Pourquoi ce choix ? Dans la série, les parents de Lorelai sont très riches : la famille Gilmore est censée avoir réussi dans les affaires, génération sur génération. L’easter egg permet probablement d’ancrer les origines des Gilmore dans une réalité, en utilisant le nom d’une famille américaine ayant réussi, justement, dans les affaires.

Les personnages de Gilmore Girls. // Source : The CW/Netflix

Dès le départ, la série devait comporter le nom des Gilmore dans son titre. À une différence près : comme le révèle Scott Patterson (l’acteur de Luke) dans son podcast, le titre originel était Gilmore Way (« à la manière des Gilmore »). Warner souhaitait englober toute la famille Gilmore. Mais la créatrice, Amy Sherman-Palladino, s’est battue pour que ce soit finalement Gilmore Girls : objectif, faire de Rory et Lorelai le focus principal de l’œuvre.

Force est de constater qu’aujourd’hui encore, Gilmore Girls est surtout perçue comme l’histoire d’une mère et de sa fille. Le principe est d’ailleurs en partie repris par l’une de ses héritières, Ginny & Georgia, aussi sur Netflix : même s’il y a bien d’autres personnages, y compris dans la famille Miller, le titre indique d’emblée que la mère et la fille sont les héroïnes.

Rory et Lorelai Gilmore. // Source : The CW/Netflix

Malgré tout, en version originale, à plusieurs reprises, l’expression « the Gilmore way » est prononcée dans la série. Durant la saison 4, par exemple, Lorelai dit à sa mère que les « obligations familiales » sont « the Gilmore way ».

La série a aussi failli s’appeler The Gilmore Girls, avant que le The soit mis au placard pour un titre plus fluide. Là encore, ce titre originel a fini par trouver une petite place dans la série… ou plutôt dans la mini-série faisant office de suite. Dans Gilmore Girls : A Year in the life (Une nouvelle année en VF), le livre qu’écrit Rory est intitulé The Gilmore Girls.

