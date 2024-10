Lecture Zen Résumer l'article

Gilmore Girls, c’est la série officielle de la rentrée et, surtout, de l’automne. Alors on vous donne de bonnes raisons pour découvrir ou vous replonger dans la vie de Rory et Lorelai Gilmore.

Les feuilles prennent des tonalités orange, rouge et jaune tandis qu’elles jonchent le sol. On se mouche, on éternue, après avoir oublié notre parapluie — c’est le drame. Mais, le soir, on s’installe confortablement sous un plaid, avec une lumière tamisée et un chocolat chaud. Ce grand bal célèbre l’une des meilleures saisons : l’automne.

Pour nos soirées cosy devant Netflix, quoi de mieux que « la » série officielle de cette saison : Gilmore Girls. Si vous aviez oublié son existence, comptez sur nous pour vous la rappeler.

Au fait, c’est quoi, Gilmore Girls ?

Gilmore Girls est avant tout le récit intimiste d’une mère, Lorelai Gilmore, et de sa fille, Rory Gilmore. Lorelai n’avait que 16 ans quand elle a eu Rory, ce qui lui a valu des relations compliquées avec ses parents. Autour de ce duo iconique gravitent d’autres personnages : les amours de Rory, bien sûr, ses camarades de classe et amies, aussi, de même que le gentil (mais ronchonnant) Luke qui tient le café du quartier. La série est avant tout un récit de vies croisées, sur l’évolution de Lorelai, et de Rory — une littéraire au grand cœur.

Rory et Lorelai dans Gilmore Girls. // Source : Netflix

Stars Hollow, ville de l’automne

Si Gilmore Girls est considérée comme la série de l’automne, c’est d’abord en raison de son côté cosy. On est charmé par l’amour qui se dégage de ce duo mère-fille, dans une atmosphère teintée d’histoires amicales et familiales. Et puis, il faut dire vrai : si les problèmes s’accumulent à chaque épisode, ils se résolvent toujours. Tout est bien qui finit bien. Gilmore Girls est loin d’une série angoissante, au contraire : elle nous baigne de tendresse. Sans doute est-ce accentué à notre époque par le fait que la série se situe dans les années 2000, une ère sans réseaux sociaux et peu nimbée de technologies. La ville de Stars Hollow semble hors du temps.

Le cast des premières saisons de Gilmore Girls (guest star : l’automne).

Et justement ! Stars Hollow semble comme figé dans l’automne. Le printemps et l’été n’existent pas réellement, dans Gilmore Girls. En réalité, comme le soulève avec humour un personnage durant la saison 3, Stars Hollow est la seule ville où l’on trouve des citrouilles toute l’année. C’est une caractéristique de la série, et de son esthétique.

À revoir et re-revoir

S’il y a bien un moment pour découvrir Gilmore Girls, c’est donc maintenant : au début de l’automne, en octobre. Mais ce qui pousse aussi Gilmore Girls au rang des séries doudous de cette saison, c’est qu’elle se revoit très facilement : on apprécie de se replonger, parfois même au hasard, dans une saison ou une autre.

D’autant plus que Gilmore Girls remonte à l’époque où les séries s’étendaient sur de nombreuses saisons, à raison d’une vingtaine d’épisodes par salve. Et chaque épisode dispose de sa propre histoire, « à l’ancienne ». En l’occurrence, Gilmore Girls compte 7 saisons (et un spin-off se situant quelques années plus tard).

