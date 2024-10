Lecture Zen Résumer l'article

Le 15e Docteur en titre, Ncuti Gatwa, a confirmé que la saison 3 de Doctor Who serait tournée en 2025. Mais la BBC a coupé au montage cette déclaration. Que se passe-t-il au pays de Doctor Who ?

L’avenir de Doctor Who est étonnamment incertain. En 2024, la série a connu un nouveau « soft reboot », en redémarrant à la saison 1 avec une troisième série. Ncuti Gatwa interprète désormais le 15e Docteur, et Russel T. Davies est redevenu le showrunner de la série. Mais il y a eu aussi un changement côté production et diffusion : Disney+ est entré dans la danse en diffusant la série à l’international et en augmentant le budget.

La saison 1 a déjà été diffusée intégralement ; et le spécial de Noël de Doctor Who est attendu pour la fin d’année (avec Nicola Coughlan s’il vous plaît). La saison 2 a déjà été tournée. Problème : et la saison 3 ? Depuis le printemps dernier, certaines sources évoquent des audiences en deçà des attentes de Disney+, qui n’a pas officiellement renouvelé son contrat avec la BBC au-delà de 2025.

La BBC et Ncuti Gatwa n’ont pas le même timing

Pourtant, une phrase de Ncuti Gatwa n’est récemment pas passée inaperçue. « Nous avons fait la deuxième saison cette année, le spécial de Noël arrive et nous tournons une troisième saison l’année prochaine. » Dans cette déclaration issue du Graham Norton Show (sur BBC1), l’acteur semble confirmer avec certitude la tenue d’une saison 3, pourtant non officiellement commandée. La presse, qui a assisté à l’émission (faite en public), a relayé cette phrase.

Sauf que lors de la diffusion de l’émission sur la BBC, la partie dédiée à la saison 3 disparaît totalement. Elle a été coupée au montage.

Plus étrange encore, Deadline relaie le 16 octobre la prise de position de la BBC, qui tranche énormément avec ce qu’a dit Ncuti Gatwa : « Comme nous l’avons dit précédemment, la décision concernant la troisième saison sera prise après la diffusion de la deuxième saison et, comme toujours, nous ne commentons pas les spéculations. » Cela rejoint la position du showrunner dans le magazine officiel de la série : « La décision de commander la saison 3 ne sera prise qu’après la diffusion de la saison 2. Et cela a toujours été le cas depuis le début. »

La saison 2 n’est pas attendue avant le printemps 2025. Si la production de la troisième saison doit attendre la diffusion de la deuxième, cela signifie que l’attente pourrait être relativement longue. Bon, Russel T. Davies reste assez confiant sur les chances de renouvellement de la série, et on peut difficilement imaginer voir une série aussi historiquement ancrée disparaître du jour au lendemain.

