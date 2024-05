Lecture Zen Résumer l'article

Dans cet épisode 3 de Doctor Who, le Docteur et Ruby rencontrent un personnage interprété par une actrice qui va devenir récurrente dans la série. SPOILERS.

La troisième série Doctor Who bat son plein sur Disney+. Après deux épisodes au ton plutôt humoristique, l’épisode 3 signe le retour de Steven Moffat à l’écriture, avec une atmosphère un peu plus sombre. Intitulé Boom, ce chapitre met bien sûr en scène Ncuti Gatwa en 15e Docteur, et sa compagne de voyage, Ruby, interprétée par Millie Gibson. Cet épisode contenait aussi une surprise en termes de casting. Attention, spoilers.

Varada Sethu dans Doctor Who

Les compagnes et compagnons de voyage de Doctor Who changent régulièrement. Parfois, on les rencontre un petit peu avant qu’ils rejoignent le TARDIS. Ce fut le cas pour Donna, apparue dans un épisode de Noël avant de faire équipe avec le Docteur la saison suivante. De même pour une version du personnage de Clara.

Il semblerait que ce soit de nouveau le cas. Dans Boom, on peut voir Varada Sethu. Or, l’actrice a été confirmée comme la nouvelle compagne à venir du Docteur. Elle est censée embarquer au bord du TARDIS dans la saison 2, prévue pour 2025. Son nom de personnage n’a jamais été dévoilée, ni même le moindre indice qui elle est. Mais, dans cet épisode, elle s’appelle Mundy Flynn.

Varada Sethu dans l’épisode Boom de Doctor Who. // Source : BBC

Il y a de nombreuses hypothèses possibles. Il peut s’agir d’un foreshadowing : une première apparition du personnage, vers qui nous reviendrons de nombreux épisodes plus tard. La future compagne est peut-être donc bel et bien ce personnage, et le showrunner Russel T. Davies est en train de préparer le terrain pour ce prochain récit avec cette première pierre.

Une autre possibilité serait que Varada Sethu ait d’abord été castée pour ce rôle, avant d’être finalement choisie comme nouvelle compagne pour la raison suivante. La situation ressemblerait alors à ce qui est advenu pour Freema Agyeman ou Karen Gillan, ou même Peter Capaldi, qui ont interprété des protagonistes n’ayant rien à voir avec leur futur personnage dans la série.

Quoi qu’il en soit, Russel T. Davies avait confirmé que le personnage de la saison 2 interprété par Varada Sethu sera connecté à l’histoire personnelle de Ruby et du Docteur.

