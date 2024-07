Lecture Zen Résumer l'article

Doctor Who, la série culte de la BBC dont le reboot vient de se terminer sur Disney+, va bientôt connaître un tout nouveau spin-off : The War Between the Land and the Sea.

On en parlait déjà il y a quelques mois comme un projet improbable : un spin-off de Doctor Who a enfin été confirmé par Disney+. Après un reboot très réussi, avec Ncuti Gatwa, la série culte de la BBC s’offre donc à nouveau une seconde jeunesse, avec The War Between the Land and the Sea. Le tournage débutera en août 2024, pour une diffusion sur Disney+, probablement en 2025.

De quoi parlera The War Between the Land and the Sea ?

Plus de dix ans après la fin de Torchwood, et après The Sarah Jane Adventures ou Class, Doctor Who étend encore un peu plus son univers avec un spin-off inédit en cinq épisodes. Et, cette fois, des créatures un peu spéciales seront mises à l’honneur : les Démons des Mers (ou Sea Devils), méchants bien connus de l’univers, apparus pour la première fois à l’écran en 1972.

Un Sea Devil dans Doctor Who. // Source : BBC

Ces créatures anciennes vont alors émerger de l’océan, ce qui provoquera une crise internationale. Face au danger pour la population, l’UNIT (vue justement dans Torchwood) devra passer à l’action pour stopper ce conflit terrifiant entre terre et mer.

Qui sera au casting de ce spin-off de Doctor Who ?

Russell Tovey (Years and Years) et Gugu Mbatha-Raw (Loki), qui ont tous les deux participé à Doctor Who dans des rôles mineurs, pendant l’ère de David Tennant, incarneront les tout nouveaux personnages principaux de cette série dérivée. Ils seront accompagnés de deux autres acteurs connus des fans de Doctor Who : Jemma Redgrave, qui reprendra son rôle de Kate Lethbridge-Stewart, ainsi qu’Alexander Devrient, alias le Colonel Ibrahim.

Le showrunner Russell T. Davis, déjà aux manettes du reboot de Doctor Who, a écrit ce spin-off en collaboration avec Pete McTighe, qui avait déjà travaillé sur la série de la BBC par le passé. The War Between the Land and the Sea sera réalisée par Dylan Holmes-Williams, qui a dirigé deux épisodes de la saison 1 avec Ncuti Gatwa : 73 Yards et Œil et Cerveau Bulle.

Ce spin-off « va ébranler les fondations mêmes de l’univers de Doctor Who », selon Russell T. Davies — « Quand le Docteur n’est pas là, l’humanité toute entière est en danger. »

