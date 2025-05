Lecture Zen Résumer l'article

Alors que la fin de saison 2 approche sur Disney+, Doctor Who nous fait enfin des révélations. Et signe un grand retour.

L’épisode 6 se terminait par cette révélation, avant que l’épisode 7, disponible depuis samedi sur Disney+ (Le monde du souhait), l’approfondisse : l’actrice Archie Panjabi incarne un personnage culte de Doctor Who. Mais pour savoir de qui il s’agit vraiment, il faut remonter plus loin que les épisodes modernes.

Attention, spoilers majeurs sur la saison 2 de Doctor Who.

Qui est Mrs Flood ? On le sait enfin

Voilà deux saisons que l’on se demande qui peut bien être Mrs Flood. Ce personnage incarné par Anita Dobson brisait régulièrement le quatrième mur en nous adressant la parole ; en plus d’être présente à chaque épisode, où que l’on soit dans l’espace et le temps. Et depuis le début, les fans ont une hypothèse : ce serait une Time Lady. Elle semblait en effet trop en savoir sur le TARDIS et le Docteur pour appartenir à une autre espèce que celle originelle de Gallifrey.

La révélation est intervenue dans l’épisode 6 : Mrs Flood fait bel et bien partie des Seigneurs du temps. On le découvre lorsqu’elle se bi-régénère — intégrant d’ailleurs définitivement cette nouvelle méthode de régénération dans le lore de Doctor Who. Quoi qu’il en soit, sa nouvelle réincarnation est donc incarnée par Archie Panjabi (The Good Wife, Blindspot…), alors que la version d’Anita Dobson subsiste également. L’occasion de découvrir qui est réellement ce protagoniste, aux mauvaises intentions : la Rani.

Les deux Rani, bi-régénérées, dans Doctor Who. // Source : BBC

Sa dernière apparition remonte à 1985. Elle était alors incarnée par Kate O’Mara. C’est une scientifique. Problème : elle a été exilée de Gallifrey. En cause ? Son absence totale d’éthique — on parle d’esclavage, tests sur des humains et autres pratiques abominables. La Rani n’a aucune limite pour mener ses « expériences ».

Dans l’épisode qui l’introduisait à l’époque, elle faisait équipe, sans surprise, avec un autre Seigneur du Temps amoral : le Maître. Elle réapparaît ensuite en 1987, où la Rani a un impact pour le moins important : elle tue le 6e Docteur (Colin Baker), qui se régénère alors en 7e Docteur (Sylvester McCoy). On apprend, dans son origin story, qu’elle connaît personnellement le Docteur et le Maître puisqu’ils ont grandi ensemble à la Time Lord Academy sur Gallifrey.

Elle ne réapparaît ensuite plus jamais dans la série, avant 2025. La troisième série signe donc son grand retour — mal intentionné, bien entendu. Le grand final, la semaine prochaine, sera bien entendu en sa présence.

Pour aller plus loin Doctor Who : l’épisode 4 pointe vers une nouvelle série

