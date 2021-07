Star Wars Visions est un nouveau projet d'animation porté par Disney et Lucasfilm. Particularité de ces épisodes : ils ont été confiés à des studios d'animation japonaise.

Dans les offres Canal+ à partir de 24,99 € par mois. Qu’est-ce que Star Wars Visions ? Visions est un ensemble de courts-métrages autour de Star Wars et revisités par les codes de l’animation japonaise. Pour l’occasion, Disney et Lucasfilm ont approché des studios de renom au Japon pour revisiter la célèbre saga cinématographique. Dans l’idée, la démarche est assez proche d’Animatrix, une série de courts-métrages d’animation américano-nippon datant de 2003 et s’inscrivant dans l’univers de Matrix. Ce rapprochement entre la japanimation et Star Wars n’est pas très surprenant pour qui connaît bien ces deux univers : George Lucas a largement puisé dans la culture nippone pour imaginer son space opera. Dark Vador, par exemple, a vu son design être influencé par le casque que portaient les samouraïs. Les œuvres du cinéaste Akira Kurosawa ont aussi profondément marqué Star Wars.

Les studios impliqués dans Star Wars Visions

Sept studios ont été engagés : Science Saru (Devilman Crybaby, Japan Sinks : 2020), Kinema Citrus (Tokyo Magnitude 8.0, .hack//Quantum), Trigger (Kill la Kill, SSSS.Gridman), Colorido (Loin de moi, près de toi, Burn the Witch), Geno Studio (Kokkoku, Golden Kamuy), Kamikaze Douga (essentiellement des génériques de dessins animés) et l’incontournable Production I.G (Ghost in the Shell, Guilty Crown).

Date d’annonce de Star Wars Visions

Le projet Star Wars Visions a été annoncé le 10 décembre 2020 par Disney et Lucasfilm, lors d’un évènement dévoilant plusieurs projets du géant du divertissement pour la saga de space opera. À cette occasion, d’autres annonces ont eu lieu, comme The Acolyte, Lando ou encore Rogue Squadron. On a aussi appris des détails supplémentaires sur des œuvres déjà en chantier, notamment pour la série sur Obi-Wan Kenobi.

Bande-annonce de Star Wars Visions

Il n’y a pas encore de bande-annonce sur Visions, mais un aperçu de ce que sera cette série d’animation a été dévoilé le 4 juillet sur la chaîne YouTube de Star Wars. On peut avoir un petit aperçu de la direction artistique pour chaque épisode et les intentions à la fois de Disney mais aussi des studios. Surtout, les épisodes ne devraient pas se ressembler, afin que chaque studio puisse exprimer son style.

Star Wars Visions sera-t-il canon ?

Les récits contés dans Visions ne doivent pas rejoindre le « canon » de Star Wars, c’est-à-dire l’histoire officielle, celle qui est racontée notamment par les films ainsi que les séries télévisées comme The Mandalorian. Il s’agira d’une relecture de Star Wars sans incidence sur le reste des œuvres. De facto, Visions est semblable à la catégorie « Légendes », qui est une autre continuité de Star Wars.

Les épisodes de Star Wars Visions

Kamikaze Douga – The Duel

Geno Studio (Twin Engine) – Lop and Ochō

Studio Colorido (Twin Engine) – Tatooine Rhapsody

Trigger – The Twins

Trigger – The Elder

Kinema Citrus – The Village Bride

Science Saru – Akakiri

Science Saru – T0-B1

Production IG – The Ninth Jedi

Date de diffusion et plateforme pour regarder Star Wars Visions

Les courts-métrages seront disponibles à partir du 22 septembre 2021. Ils seront projetés sur Disney+.

