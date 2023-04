Ça n’est pas la fin des aventures de Din Djarin et de Grogu. On retrouvera nos deux héros lors d’une prochaine saison, qui devrait sortir en 2024.

Ça y est : la saison 3 de The Mandalorian s’est achevée. Après huit épisodes riches en émotion et en retournement de situation, la saison se finit sur une bataille impressionnante dont les fans devraient se rappeler longtemps. Mais même si cette saison de The Mandalorian se conclut sur un happy ending, ce n’est pas encore la fin des aventures de Din Djarin et de Grogu. Les deux personnages vont revenir pour au moins une nouvelle saison, et même lors d’un futur film.

Scénario, date de sortie, distribution, enjeux, film : voilà tout ce qu’il faut savoir sur la saison 4 de The Mandalorian.

Qu’est-ce qui est prévu pour la suite de The Mandalorian ?

Pour l’instant, peu de choses ont été annoncées sur la suite les aventures de nos deux héros. On sait cependant qu’il va bien y avoir une suite. Jon Favreau, le créateur de la série, a précisé qu’il y aurait bel et bien une saison 4. Encore mieux, « la saison 4 est déjà écrite », a-t-il confirmé auprès de BFMTV. « On doit savoir dans quelle direction aller pour raconter un tel arc. »

Mais la suite du Mandalorian ne se fera pas qu’en série. En plus de la saison 4, un film est prévu. Le 7 avril 2023, Disney a annoncé lors de sa conférence Star Wars Celebration que trois nouveaux films allaient être réalisés — il ne s’agira pas d’une nouvelle trilogie, mais de trois films indépendants. L’un de ces longs-métrages va venir clore l’arc narratif du Mandoverse, qui rassemble les séries The Mandalorian, Le Livre de Bobba Fett, et Ahsoka. Il sera réalisé par Dave Filoni.

Est-ce que cela sera la dernière saison de cette série Star Wars ?

Rien n’a été annoncé de définitif pour le moment. On ne sait donc pas si la saison 4 sera la dernière, ou si une cinquième sera produite avant le film.

De quoi la saison 4 va-t-elle parler ?

Dans une interview avec BFMTV, Jon Favreau a confirmé qu’il avait « déjà tout cartographié » avec Dave Filoni, le coscénariste et producteur de la série : « Petit à petit, on a écrit chaque épisode ». Cette série aura la particularité de devoir s’imbriquer dans un univers de plus en plus riche. En plus de la série dérivée Le livre de Bobba Fett, deux nouvelles séries liées au Mandoverse vont faire son apparition sur les écrans : Ahsoka et Skeleton Crew.

Pour les auteurs et les réalisateurs, « il y a beaucoup plus de choses que nous devons avoir en tête en plus de tout ce que l’on a créé dans The Mandalorian ». C’est le cas « pour comprendre tout ce qu’il se passe dans toutes les autres séries, dont Skeleton Crew, car tout se passe dans la même timeline », a expliqué Jon Favreau.

Il y a fort à parier qu’il va se passer beaucoup de choses dans la saison 4, et qu’il y aura encore plus de personnages importants à suivre à travers toutes les séries.

Quels acteurs reviendront ?

Il n’y a pas eu d’annonce, mais peut s’attendre à retrouver tous les personnages déjà présents dans les précédentes saisons — à l’exception notable de Cara Dune, interprétée par Gina Carano.

Pour ce qui est des nouveaux arrivants, il y a quelques pistes, qui ont notamment été suggérées dans le trailer de la série Ahsoka et dans les derniers épisodes de la saison 3 de The Mandalorian. On pourrait ainsi voir un nouvel antagoniste arriver dans la série : le fameux grand amiral Thrawn.

Quand sort la saison 4 de The Mandalorian ?

Aucune date de sortie n’existe pour le moment. On sait que le tournage de la saison 4 devrait commencer en octobre 2023. Entre le temps nécessaire à la réalisation, et en considérant la postproduction, on peut parier sur une sortie épisodes au plus tôt à la rentrée 2024, au plus tard début 2025.

Combien d’épisodes pour la saison 4 de The Mandalorian ?

On ignore encore combien d’épisodes la saison 4 comportera. On peut néanmoins se baser sur les précédentes pour se faire une idée. La saison 1 comptait 8 épisodes, tout comme la saison 2 et la saison 3. Tout porte à croire que la saison 4 suivra donc le même schéma.

Est-ce qu’il y a une bande-annonce ?

Aucune bande-annonce n’a pour l’instant été dévoilée.

