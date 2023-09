L’acteur Cameron Monaghan a vendu la mèche. Star Wars Jedi: Survivor ne sera pas la conclusion de l’épopée de Cal Kestis. Un troisième épisode est en chantier du côté d’Electronic Arts.

Dans l’univers de Star Wars, on adore les trilogies. Ainsi, la saga Skywalker, qui constitue la base de tout, a été déclinée en trois lots de trois films, se déroulant à trois époques différentes. Electronic Arts va semble-t-il reprendre ce schéma à son compte avec sa série de jeux vidéo Star Wars Jedi, à en croire Cameron Monaghan. À l’occasion d’un panel organisé dans le cadre la Comic Con d’Ocala, signalé par Polygon le 25 septembre, l’acteur qui prête ses traits au héros a confié travailler sur un troisième épisode après Star Wars Jedi: Fallen Order et Star Wars Jedi: Survivor.

« Nous travaillons sur un troisième jeu. On a entamé le processus pour le faire. C’est un gros projet et, si tout va bien, quand tout sera terminé, nous allons pouvoir encore vous proposer quelque chose de cool », révèle Cameron Monaghan, aux côtés de l’actrice Tina Ivlev (qui joue Merrin dans les Star Wars Jedi). Electronic Arts n’a rien confirmé, mais on n’imagine pas le comédien prendre le risque d’annoncer quelque chose qui n’existera jamais. Certains y verront peut-être une bourde, on préfère y voir un teasing malin. En mars dernier, dans les colonnes de IGN, Stig Asmussen, directeur de Star Wars Jedi: Survivor évoquait son souhait de faire une trilogie (il a quitté le studio depuis).

Cal Kestis dans Star Wars Jedi: Survivor. // Source : Electronic Arts

Un troisième jeu Star Wars Jedi pour poursuivre l’épopée de Cal Kestis

Electronic Arts aurait tort de se priver d’un troisième Star Wars Jedi. En août, à l’occasion de la publication de son dernier bilan financier, la multinationale évoquait le « succès tant commercial que critique » de Star Wars Jedi: Survivor. Lancé en avril 2023, il aurait déjà occupé plus les joueuses et les joueurs que son prédécesseur. Pour EA, il s’agit donc d’un des gros temps forts de 2023, sachant que Star Wars Jedi: Fallen Order avait convaincu beaucoup de monde en 2019. Le deuxième opus connaîtra d’ailleurs un portage sur PS4 et Xbox One.

Respawn Entertainment devra faire mieux que Star Wars Jedi: Survivor, réussi d’un point de vue narratif (l’évolution de Cal Kestis est très agréable à suivre), mais encore perfectible sur le gameplay. Il s’agit d’une suite efficace, mais on s’attendait malgré tout à observer des évolutions plus marquantes. On le ressent dans notre verdict : Survivor avait reçu la note de 8 sur 10, tout comme Fallen Order. Une preuve qu’il y a une forme de surplace.

Star Wars Jedi: Survivor possède une fin suffisamment ouverte pour offrir de nouvelles aventures à Cal Kestis. Il a même une voix toute tracée : celle du côté obscure, à laquelle il arrive au Jedi de succomber dans certaines situations compliquées. Ce pourrait être un développement scénaristique fascinant, avec un héros toujours à la limite de basculer.