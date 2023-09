Dans le jeu vidéo Star Wars Eclipse, annoncé en 2021 par Quantic Dream, il n’y aura pas de « game over ». Par conséquent, aucun personnage ne sera à l’abri de disparaître une bonne fois pour toutes.

C’est très certainement une bonne période pour les fans de Star Wars, plus particulièrement celles et ceux qui jouent aux jeux vidéo. Car l’avenir s’annonce radieux, entre le spectaculaire Star Wars Outlaws (Ubisoft) et les multiples projets de Respawn Entertainment. Et il ne faudrait pas oublier non plus Star Wars Eclipse, officialisé en 2021 par Quantic Dream. Le projet est encore mystérieux, mais le studio français, propriété de NetNease, a tenu à donner des nouvelles, à l’occasion d’une interview parue sur IGN le 22 septembre.

Lisa Pendse, vice-présidente du département marketing, a d’abord tenu à rappeler que Star Wars Eclipse est toujours en développement — « Il n’est juste pas encore prêt, il couve. » Elle a surtout indiqué que cette adaptation conservera l’ADN de Quantic Dream en matière de narration et de structure. Par conséquent, il n’y aura pas de « game over », à l’instar de Beyond: Two Souls ou de Detroit: Become Human.

Star Wars Eclipse // Source : Lucasfilm Games

Faites attention aux personnages dans Star Wars Eclipse

L’absence de « game over » ne signifie pas que tout sera tout beau, tout rose dans Star Wars Eclipse. Bien au contraire : les différents personnages jouables pourront mourir et, en réalité, personne ne sera vraiment à l’abri. En fonction des choix et des situations, on pourra influencer positivement ou négativement l’issue du jeu. On retrouve clairement la patte de Quantic Dream, qui adore imaginer ses expériences — cinématographiques — en des nœuds d’embranchements narratifs. Star Wars Eclipse conservera cette philosophie, malgré la volonté des développeurs de franchir un cap sur le gameplay.

« Quand nous avons annoncé Star Wars Eclipse, nous avons été clairs sur le fait qu’il s’agit d’un jeu d’action/aventure conservant les éléments que vous attendez d’une production Quantic Dream, avec des branches narratives ou encore plusieurs personnages jouables (…). Mais nous tenons à améliorer notre savoir-faire sur le gameplay », explique Lisa Pendse.

À travers ces propos, on comprend que Star Wars Eclipse est le projet le plus ambitieux jamais développé par Quantic Dream. Sa maîtrise de la narration, matérialisée par l’art de raconter une histoire prenante et modifiée par ce que l’on choisit de faire, n’est plus à démontrer. En revanche, associer cet argument à une expérience dotée d’un gameplay plus profond ne sera pas une sinécure. Si Quantic Dream y parvient, alors Star Wars Eclipse pourrait devenir l’un des meilleurs jeux Star Wars jamais conçus. On rappelle que le titre se situera pendant l’ère de la Haute République (soit des années avant la prélogie et la naissance d’Anakin Skywalker).