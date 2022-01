Du FPS, de la stratégie et la suite de Fallen Order : EA promet 3 nouveaux jeux sur Star Wars

Trois nouveaux jeux vidéo dédiés à Star Wars sont mis en chantier. C’est le studio Respawn Entertainment, filiale d’Electronic Arts, qui a été retenu pour les développer.

Il y en aura pour tous les goûts. Mardi 25 janvier, Electronic Arts a annoncé la mise en chantier de trois nouveaux jeux vidéo pour la licence Star Wars. C’est le studio Respawn Entertainment, filiale d’Electronic Arts, qui a été retenu pour développer ces trois titres. Aucune date de sortie n’a été annoncée pour le moment.

Respawn Entertainment n’est pas un novice de la licence Star Wars : c’est à lui que l’on doit le développement de Jedi Fallen Order, qui nous avait fait forte impression lors du test. Dans ce titre de type action-aventure, on suit un jeune homme, Cal Kestis, entre les épisodes III et IV de la saga. C’est une époque sombre pour les Jedi, dont les rares survivants sont pourchassés et tués.

Cal Kestis, dans Star Wars Jedi: Fallen Order. // Source : Electronic Arts

Trois jeux, trois genres différents

Pour de nombreux commentateurs, Jedi Fallen Order est l’un des meilleurs jeux de la licence. Disponible sur les deux dernières générations de consoles PlayStation et Xbox, le jeu vous fait incarner un jeune padawan qui devra survivre à la traque implacable de l’Empire Galactique. Le jeu est exclusivement solo, sans que cela ne pose la moindre difficulté pour sa durée de vie.

Les détails manquent sur ces trois titres, mais on sait d’ores et déjà que chaque jeu se positionnera sur un créneau particulier : il y aura un jeu de stratégie (semblable à Star Wars: Galactic Battlegrounds ?), un jeu de tir à la première personne (FPS), qui devrait s’approcher de Star Wars Battlefront II. Enfin, il y aura un jeu de jedi, qu’on peut supposer être la suite de Jedi Fallen Order.

Il est à noter que Respawn Entertainment s’occupera directement du jeu en FPS et de celui qui poursuivra vraisemblablement l’histoire de Cal Kestis. Par contre, le studio se contentera d’éditer le jeu de stratégie, dont le développement est confié à Bit Reactor. Ce studio est tout jeune, mais il est composé d’anciens du studio Firaxis Games, qui est spécialisé dans… la stratégie (Civilization).