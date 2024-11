Lecture Zen Résumer l'article

Nintendo propose une offre 1+1 sur ses abonnements Nintendo Switch Online. Ce qui permet à deux personnes de partager les frais et d’obtenir un an pour 10 €.

À l’occasion du Black Friday, Nintendo a une promotion très intéressante à partager aux propriétaires d’une Switch, annoncée sur X (ex-Twitter) le 18 novembre. En effet, jusqu’au 1er décembre, la firme nippone offre la possibilité d’obtenir un deuxième abonnement gratuit — à partager avec un ami (même si on peut utiliser le code pour soi).

Les conditions stipulent : « Le code bonus pour 12 mois d’abonnement sera envoyé par e-mail dans un délai de 72 heures suivant l’achat. Le code bonus correspondra à la formule d’abonnement de l’achat éligible et sera valable jusqu’à la fin du mois de janvier 2025. » Bien évidemment, vous ne pourrez en profiter qu’une fois, sachant qu’on ne peut pas être abonné plus de trois ans au Nintendo Switch Online.

Le Nintendo Switch Online à 50 % pendant le Black Friday

Comme un abonnement individuel est facturé 19,99 € pour un an, vous pouvez vous arranger avec votre ami pour partager les frais et, par conséquent, diviser la facture par deux. Ce qui veut dire que chacun payera 10 € pour pouvoir jouer en ligne sur Switch pendant douze mois (entre autres bonus, comme l’accès au service de streaming musical lancé il y a quelques semaines). Sinon, vous pouvez faire preuve d’un élan de générosité et récompenser un proche.

À noter que cette offre concerne aussi l’abonnement plus cher, le Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Il ajoute des fonctionnalités, mais coûte 39,99 € pour un an.

Sont exclus du dispositif :

Les abonnements familiaux ;

Les abonnements mensuels ;

Les abonnements trimestriels ;

Les renouvellements automatiques ;

Les codes de téléchargement obtenus chez les revendeurs tiers.

Il faut donc obligatoirement passer par Nintendo pour obtenir ce 1+1 très intéressant, c’est-à-dire se rendre sur le Nintendo eShop, le site officiel de Nintendo ou encore le My Nintendo Store. Les prolongations, qui ne sont pas automatiques, sont éligibles (mais il faut veiller à ne pas dépasser trois ans de souscription).

