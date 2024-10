Lecture Zen Résumer l'article

Nintendo n’est toujours pas prêt à dévoiler la Switch 2. En revanche, le constructeur vient de lancer une application de streaming musical, Nintendo Music.

Un réveil hors de prix, le remaster d’un RPG apprécié à paraître en 2025 sur Switch et maintenant une application de streaming musical… Nintendo joue avec les nerfs de ses fans en officialisant tout sauf la Switch 2. Le 30 octobre 2024, le constructeur a donc lancé Nintendo Music, une application disponible sur Android et iOS permettant d’écouter des morceaux tirés de ses jeux vidéo phares.

Les anti-Nintendo pourront tout de suite monter au créneau en affirmant, à juste titre, que la multinationale continue de garder ses contenus pour elle, alors qu’elle pourrait proposer ses bandes sons sur Spotify ou Apple Music (par exemple, on peut trouver l’album complet d’un jeu comme God of War Ragnarök, édité par PlayStation). Mais Nintendo a deux objectifs avec Nintendo Music : faire du fan service et ajouter une brique à son abonnement Nintendo Switch Online.

Nintendo a pensé à tout avec son application musicale

Nintendo Music n’est pas gratuit : il faudra être abonné au Nintendo Switch Online pour en profiter — à partir de 3,99 € par mois. Si vous êtes concerné, vous aurez accès à des morceaux tirés de vos jeux favoris, intelligemment rangés. Ainsi, ils sont liés à une illustration du moment où on les entend. De quoi titiller les aficionados, qui ont des souvenirs plein la tête.

Bien évidemment, Nintendo Music s’appuie sur des fonctionnalités ordinaires, comme la possibilité de créer des playlists, de télécharger des titres ou encore d’obtenir des recommandations. Il y a aussi des fonctionnalités de recherche un peu précises (exemple : un personnage). En termes de navigation, c’est un vrai plaisir.

Mais, surtout, Nintendo a pensé à quelques fonctionnalités plus exclusives et plutôt malignes :

Un mode anti-spoilers pour les jeux que vous n’auriez pas encore finis. Nintendo précise à ce sujet : « Vous pouvez choisir de cacher les morceaux qui pourraient vous révéler une fin marquante ou un boss surprise. »

Un mode qui permet d’étendre la durée d’un morceau, jusqu’à 60 minutes, par exemple pour se plonger dans l’ambiance d’un donjon de Zelda pendant très longtemps, et en continu. Cette fonctionnalité est très prisée sur YouTube.

Bref, on peut se moquer de Nintendo Music et de l’acharnement de Nintendo à surprotéger sa propriété intellectuelle pour mieux la facturer. En attendant, cette application est intelligemment conçue.

