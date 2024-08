Lecture Zen Résumer l'article

La dernière série Star Wars en date, The Acolyte, vient d’être annulée par Disney+ après une seule saison. Mais l’aventure est loin d’être terminée, et l’histoire va continuer dans une autre galaxie lointaine.

Voilà, The Acolyte, c’est fini. La série créée par Leslye Headland ne connaîtra jamais de saison 2 sur Disney+. La faute à des audiences décevantes, mais aussi à un review-bombing massif, qui a remis en cause The Acolyte avant même sa diffusion. Mais la série, qui nous a tout de même offert de beaux moments, n’a pas encore dit son dernier mot. L’histoire pourrait ainsi continuer ailleurs dans l’univers de Star Wars.

Que la Force des préquels soit avec toi

Avant même l’annulation de The Acolyte, plusieurs livres dérivés avaient ainsi été annoncés par LucasFilm. Une encyclopédie liée à la série et écrite par Pablo Hidalgo sera ainsi disponible dès le 4 mars 2025. En dehors de cet art-book, trois histoires indépendantes seront également publiées :

Le comics consacré à Kelnacca, qui sortira en septembre 2024 // Source : Marvel/Star Wars

Star Wars: The Acolyte – Kelnacca #1 sortira dès le 4 septembre 2024. On y suivra le fameux Wookie Jedi, avant les événements décrits dans The Acolyte. Il s’agira donc d’un préquel, en version one-shot, qui fera le lien entre les comics de la Haute République et la série. Ce comics sera écrit par Cavan Scott et illustré par Marika Cresta.

Star Wars: The Acolyte – Wayseeker sortira le 6 mai 2025. Vernestra Rwoh et Indara seront les héroïnes de ce roman, qui se déroulera 20 ans avant les événements de la série. Il sera écrit par Justina Ireland.

Star Wars: The Acolyte – untitled young adult novel sortira le 29 juillet 2025. Il s’agit d’un roman autour de deux personnages majeurs de The Acolyte, qui perdent malheureusement la vie au combat : Jecki et Yord. Il sera écrit par Tessa Gratton.

Parmi cette liste, on peut remarquer la présence de nombreuses autrices et la volonté de faire continuer le récit grâce à des préquels. Cela aurait pu laisser la place à The Acolyte de raconter une suite dans la saison 2, si elle n’avait pas été annulée.

Mais depuis l’annonce de Disney+ sur le sujet, il n’est pas à exclure que de nouveaux comics ou romans soient annoncés : il s’agit déjà d’une stratégie bien ancrée de LucasFilm, pour faire perdurer ses œuvres cinématographiques et sérielles sous d’autres formes, beaucoup moins chères à produire.

