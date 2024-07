Lecture Zen Résumer l'article

Un personnage de la série The Acolyte fait énormément parler depuis quelques épisodes : Qimir, le Sith aux bras nus. D’où vient son design ? Il a en partie été inspiré par Elden Ring.

La série Star Wars The Acolyte, diffusée sur Disney+ depuis début juin est en train de gagner ses galons auprès des fans en raison de la présence de Qimir, un Sith (?) ô combien badass. Son style de combat est spectaculaire et violent, tandis que son look est atypique. Il faut reconnaître à ce sujet que l’une des sources d’inspiration est étonnante.

À l’occasion d’un entretien paru le 1er juillet dans les colonnes de Inverse, Leslye Headland, showrunneuse de The Acolyte, a révélé que l’apparence de Qimir, interprété par Manny Jacinto, a notamment été influencée par Elden Ring. Oui : on parle bien de ce jeu qui a mis tout le monde d’accord en 2022, qui s’est vendu à 25 millions d’exemplaires et a reçu une tout récente extension. « Le design de son personnage a été un long processus », a-t-elle indiqué.

Le casque de Qimir. // Source : Lucasfilm

Le Sith de The Acolyte est inspiré d’Elden Ring

Leslye Headland ne voulait pas que Qimir soit contraint par une armure. Lors des premiers tests, Manny Jacinto portait une tenue beaucoup plus couvrante, mais quelque chose clochait. « Dès que j’ai dit qu’il n’aura pas d’armure, tout le monde a perdu la tête, ‘Comment ne pourrait-il pas porter une armure ?’ », sourit-elle. Elle justifie : « Je me disais, ‘Pourquoi porter une armure si on ne se fait pas toucher ?’ »

C’est là où la référence à Elden Ring est clairement évoquée : « C’est comme l’accoutrement dans Elden Ring. The Elden Bling. Quand vous invoquez quelqu’un, vous tombez toujours sur un personnage qui ne porte rien et on se dit alors, ‘Ces gens sont fous.’ » Dans le RPG de FromSoftware, les fans les plus doués choisissent effectivement d’être dans un apparat modeste pour augmenter le challenge (ne rien porter permet aussi d’être plus rapide, ce qui peut constituer un avantage). C’est par exemple le cas de Let me solo her, véritable légende qui ne porte qu’un slip et un gros pot sur la tête. Qimir, avec son casque et ses bras nus laissant poindre une vulnérabilité, fait penser à lui.

Let Me Solo Her, héros de la communauté Elden Ring, a inspiré The Acolyte. // Source : IGN

L’agressivité en combat est aussi une caractéristique de Qimir, encore un élément qui a semble-t-il été repris d’Elden Ring. À Leslye Headland de préciser : « Il faut y aller avec cette attitude offensive, particulièrement avec les boss. Vous ne pouvez pas reculer et faire des roulades en paniquant. Il faut être agressif. Il faut aller de l’avant. » Comme Qimir quand il s’agit de dépecer des Jedi.

