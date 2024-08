Lecture Zen Résumer l'article

L’Américaine la plus branchée de Paris est de retour avec la partie 1 de la saison 4, disponible depuis ce 15 août 2024. Mais si vous avez déjà englouti ces nouveaux épisodes d’Emily in Paris, voici 4 séries similaires à découvrir sur Netflix : Dix pour Cent, Plan Cœur, Girlboss, ainsi que La Chronique des Bridgerton.

À chaque nouvelle saison, le nom d’Emily Cooper rime toujours avec événement. Cette saison 4 d’Emily in Paris ne fait pas exception à la règle, avec toujours plus d’histoires d’amour improbables, de clichés sur la vie à la française, et, bien sûr, de tenues extravagantes. Alors que la partie 1 vient de sortir sur Netflix, le 15 août 2024, voici donc 4 séries à dévorer sur la plateforme de SVOD en attendant la partie 2 de la saison 4 d’Emily in Paris.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Dix pour Cent

La vie parisienne, les agences concurrentes qui se livrent à une bataille sans merci, les personnages hauts en couleur… L’excellente série française Dix pour Cent possède de nombreux points communs avec Emily in Paris. Les deux productions partagent même jusqu’à leur nombre de saisons, 4 au total. On y suit les savoureuses aventures d’Andréa, Mathias, Gabriel et Arlette, les agents de cinéma les plus renommés de la capitale. Entre coups bas, caprices de stars et vie privée désastreuse, exercer leur métier se révèle bien plus compliqué que prévu.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Le personnage d’Andréa a notamment marqué les esprits en devenant l’une des premières lesbiennes du petit écran français. En 2024, près de 10 ans après sa sortie, Dix pour Cent n’a pas pris une ride et reste l’une des meilleures séries françaises, saupoudrée d’une pluie de guests prestigieux.

À voir si vous avez aimé : Drôle ; The Bold Type ; Jane the Virgin ; Extras ; Master of None ; Unreal

Drôle ; The Bold Type ; Jane the Virgin ; Extras ; Master of None ; Unreal À voir si vous cherchez : comédie ; drame ; série française ; humour ; parodie ; épisodes longs ; satire ; vive les lesbiennes ; des stars françaises et internationales à la pelle ; le meilleur chien du monde, nommé Gabin

Plan Cœur

La vie bourgeoise parisienne et les histoires d’amour dégoulinantes de guimauve d’Emily in Paris vous manquent déjà ? Pas de panique : Plan Cœur est là pour vous servir. Cette comédie romantique, débutée en 2018, plonge trois amies de longue date dans l’enfer des rencontres amoureuses à l’ère de Tinder.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Il faut clairement débrancher son cerveau pour apprécier les 3 saisons de cette série française, bourrée des pires clichés des années 1990. Mais le ton léger de Plan Cœur pourra au moins vous permettre de patienter jusqu’à la suite d’Emily in Paris.

À voir si vous avez aimé : Détox ; Christmas Flow ; Sex and the City ; Le Journal de Bridget Jones

Détox ; Christmas Flow ; Sex and the City ; Le Journal de Bridget Jones À voir si vous cherchez : comédie romantique ; série française ; feel-good ; amitié ; débrancher son cerveau ; épisodes courts ; sans prise de tête ; histoires d’amour et de cul ; regretter les clichés des années 1990 ; avoir envie de brûler le patriarcat (et, parfois, la série avec)

Girlboss

La mode, c’est la spécialité d’Emily Cooper. Mais il y a encore plus calé en la matière : Sophia Amoruso, l’héroïne de Girlboss. Cette rebelle fauchée décide de vendre des vêtements vintage en ligne, devenant une femme d’affaires pleine d’ambition.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Inspirée d’une histoire vraie, Girlboss est une comédie dans laquelle les femmes sont reines, et qui a malheureusement connu l’annulation au bout d’une seule saison. La série, à réserver aux fashionistas les plus passionnés, possède tout de même une conclusion satisfaisante en seulement 13 petits épisodes.

À voir si vous avez aimé : The Dropout ; WeCrashed ; Minx ; The Bold Type

The Dropout ; WeCrashed ; Minx ; The Bold Type À voir si vous cherchez : comédie ; humour ; débrancher son cerveau ; le rêve américain ; épisodes courts ; feel-good ; inspirant (ou pas) ; entrepreneurs ; mode ; une héroïne franchement insupportable, presque pire qu’Emily Cooper

La Chronique des Bridgerton

Vous trouvez la vie amoureuse d’Emily Cooper très compliquée ? Elle ressemble pourtant à un long fleuve tranquille face aux enjeux romantiques enflammés de La Chronique des Bridgerton. La série Netflix de Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Scandal) nous plonge ainsi dans l’Angleterre du début du 19ème siècle, en multipliant les histoires de cœur à la pelle, sublimées par des décors et des costumes somptueux.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

La Chronique des Bridgerton, c’est gnangnan, c’est prévisible, c’est complètement rocambolesque, mais, après tout, c’est également le cas d’Emily in Paris. Alors, prêts à enfiler vos plus beaux corsets ?

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+