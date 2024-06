Lecture Zen Résumer l'article

Les aventures de Gus touchent à leur fin, après une saison 3 forte en émotions. Pour tout comprendre à l’ultime révérence de Sweet Tooth, sur Netflix, on décrypte cette conclusion en 8 épisodes.

The Last of Us, The Walking Dead, The 100… Les séries post-apocalyptiques sont légion sur le petit écran, laissant présager un avenir chaotique à l’humanité. Mais parmi cet océan de pessimisme, une douce lueur nous a pris par surprise en 2021 : Sweet Tooth. En pleine pandémie de Covid, la production de Netflix nous racontait un monde dans lequel une épidémie mortelle décime la population humaine. Désormais, tous les nouveaux nés sont ainsi des hybrides, possédant une part animale. C’est le cas de Gus, un adolescent aux bois de cerf qui s’allie à Tommy Jepperd, un « Grand Costaud », pour un périple à travers les États-Unis.

Trois saisons plus tard, et nous voilà déjà à la fin de cette série adolescente, aux airs de conte poétique. Mais comment se termine Sweet Tooth exactement ? On vous explique tout sur cette conclusion épique.

Attention, cet article contient des spoilers sur les 3 saisons de Sweet Tooth. Si vous n’avez pas encore vu les ultimes épisodes, passez votre chemin !

Spoilers à venir sur Sweet Tooth ! // Source : Montage Numerama

D’où vient le Fléau dans Sweet Tooth ?

Dans le monde post-apocalyptique de la série, le fameux virus H5G9 a tué une bonne partie de la population humaine, tandis que les hybrides semblent immunisés à ses effets. Mais d’où vient cette pandémie mortelle ? La saison 3 nous offre ces réponses, cachées dans une mystérieuse grotte, située en Alaska. Là-bas, se trouve un arbre très original, dont les branches ressemblent davantage à des bois de cerfs, comme ceux de Gus.

Gus, le meilleur d’entre nous // Source : Kirsty Griffin / Netflix

En 1911, l’explorateur James Thacker l’a découvert et en a extrait sa sève rouge, pensant qu’elle constituait la solution à sa maladie dégénérative, ainsi qu’aux pathologies qui touchent le monde. Mais ce « Sang de la Terre » a en réalité conduit à l’infection de la totalité des membres de son équipage. Par peur de ramener le virus avec eux, ils se sont tous suicidés, tandis que Thacker est mort, après qu’une plante ait poussé dans sa poitrine. Des décennies plus tard, une équipe de scientifiques menée par Birdie, la mère de Gus, a retrouvé ce virus, qui a aboutit à la multiplication des hybrides.

Qui gagne à la fin de Sweet Tooth ?

Dans la saison 3, Gus, ainsi que le Dr Singh, reçoivent chacun une vision les poussant à se rendre à la grotte, où se trouve l’arbre, donc. Mais leurs objectifs sont bien différents : le Dr Singh pense ainsi qu’il faut sacrifier Gus, dont le sang serait, selon lui, le principal remède au Fléau.

Ils sont rejoints par la machiavélique Helen Zhang, l’antagoniste de la saison 3 qui cherche à rétablir des naissances 100 % humaines. Son objectif est clair : utiliser le sang de Gus mais aussi les propriétés de l’arbre pour éradiquer une bonne fois pour toutes les hybrides.

Gus décide de brûler l’arbre à la fin de la saison 3 // Source : Netflix

Alors que Zhang s’apprête à tuer le jeune garçon, sa mère, Birdie, se sacrifie. L’antagoniste décide alors d’attraper la hache plantée il y a plus d’un siècle par James Thacker dans l’arbre, qui se remet à saigner. Tous les humains s’écroulent, contaminés par le virus, à l’exception de Gus et des autres hybrides. Notre héros se retrouve alors projeté dans le plan astral, et discute avec son père disparu, Pubba, qui l’aide à prendre la bonne décision.

Gus décide finalement de brûler l’arbre, pour laisser la Nature choisir d’elle-même qui des hybrides ou des humains doivent vivre. Tous les humains reviennent alors à la vie et Singh décide, contre toutes attentes, de se sacrifier pour permettre à Gus et ses amis de s’en sortir vivants, tout en laissant Zhang mourir.

Qui meurt à la fin de Sweet Tooth ?

Gus, le héros, survit après ces 3 saisons. Par contre, deux personnages essentiels à l’intrigue trouvent malheureusement la mort dans les derniers épisodes. Il s’agit donc de Birdie, la mère de Gus, qu’il venait tout juste de retrouver et qui meurt dans ses bras. Mais surtout de Tommy Jepperd, alias « Grand Costaud », également poignardé par Zhang dans la bataille de la grotte. Alors qu’il sort affaibli de cette lutte, il demande à son compagnon, Gus, de lui raconter une histoire. Une façon de souligner l’importance de la transmission et des souvenirs dans Sweet Tooth, tout en mettant en avant leur duo bouleversant.

Grand Costaud, tu nous manqueras. // Source : Netflix

Gus raconte alors le récit de jeunes hybrides construisant un village et une nouvelle communauté. Dans les dernières secondes, on aperçoit finalement les deux amis ensemble. Si cette séquence peut donner de l’espoir, on peut également supposer que Jepperd a malheureusement succombé à ses blessures et que Gus, face à un deuil impossible, s’imagine seulement que son compagnon soit toujours à ses côtés. Le mystère reste donc entier, laissant à chacun la possibilité de se faire son avis, entre la vie et la mort.

Qui est le narrateur de Sweet Tooth ?

Il s’agit de Gus lui-même, dans une version plus âgée. Dans les dernières séquences de la saison 3, on opère ainsi un saut dans le temps, permettant de retrouver notre héros, désormais joué par James Brolin. C’est sa voix que l’on entendait depuis le début de la série, tandis qu’il raconte son passé et celui de Jepperd à ses petits-enfants, tous hybrides.

Ce bon vieux Gus. // Source : Netflix

On découvre alors un futur dans lequel seule cette espèce a survécu, alors que les humains ont définitivement disparu. Les hybrides ont donc hérité de la Terre, et Gus a eu de nombreux enfants avec Wendy. La nature a repris ses droits, avec une conclusion autour de la capacité des humains à s’adapter au monde qui les entoure et à le protéger.

Qui est l’Homme Caribou ?

L’origine du Fléau ainsi que le passé de James Thacker nous apprennent un autre élément capital de l’intrigue de Sweet Tooth : contrairement à ce que l’on croyait depuis le début, Gus n’est pas le premier hybride à avoir vu le jour. Le premier était l’Homme Caribou, issu de la fameuse expédition en Alaska de James Thacker. Ikiaq, une native, a ainsi eu un enfant avec l’un des hommes de l’équipage, Nathaniel Burke, infecté par le Fléau.

Le fameux Homme Caribou // Source : Netflix

En 1911, elle a donc donné naissance à Munaqsriri, né mi-homme, mi-caribou, qui a vécu plus d’un siècle. Après avoir été discriminé par les humains, il a passé son existence dans une église abandonnée, proche de la grotte, en protégeant l’arbre de l’humanité qu’il juge destructrice. Il est vrai que dans cette saison 3, Sweet Tooth nous répète régulièrement que « l’homme est la maladie », tout en mettant l’accent sur des thématiques écologiques, trop souvent négligées dans nos sociétés actuelles. À méditer.

