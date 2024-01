Alors que le fameux criminel romantique s’offre une aventure en solo, l’occasion est parfaite pour découvrir 5 séries similaires sur Netflix : La Casa de Papel, évidemment, Lupin, Blacklist, Kaleidoscope et The Unusual Suspects.

C’était l’un des événements sériels de la fin d’année 2023, mais il squatte toujours le top 10 de Netflix, en ce début 2024 : Berlin a enfin débarqué sur nos écrans, pour mieux dérober notre attention. Personnage ultra charismatique, mais aussi problématique par bien des aspects, ce voleur au grand cœur de La Casa de Papel a désormais le droit à son propre préquel.

Située à Paris, Berlin réunit une nouvelle équipe de choc pour un casse légendaire, d’une valeur de… 44 millions d’euros, rien que ça. Mais si vous avez déjà englouti les 8 épisodes de ce spin-off, pas de panique : la plateforme de SVOD propose d’autres séries criminelles, tout aussi brillantes.

Omar Sy dans Lupin (saison 2).

Sur Netflix, vous avez ainsi le choix entre la bande mythique espagnole de La Casa de Papel, le charme à la française de Lupin, le criminel le plus recherché au monde avec Blacklist, les multiples points de vue de Kaleidoscope ou la comédie satirique chez les riches avec The Unusual Suspects.

La Casa de Papel sur Netflix, pour revenir aux origines

Avant de connaître le récit de ses escapades parisiennes, façon Emily in Paris, à nos yeux, Berlin était avant tout l’un des protagonistes clés de La Casa de Papel. Succès surprise de Netflix entre 2017 et 2021, cette création espagnole a tout englouti sur son passage, à coups de « Bella Ciao » et de masques, désormais ressortis à chaque Halloween.

Mais il n’est jamais trop tard pour découvrir les 8 braqueurs réunis autour du mystérieux Professeur, afin d’infiltrer la Fabrique nationale de la monnaie, en Espagne. Un incontournable de Netflix, même si les 5 saisons laissent une impression mitigée, tant les épisodes sont inégaux.

À voir si vous avez aimé : Ocean’s Eleven ; Léon ; Prison Break ; Braqueurs ; Insaisissables

Ocean’s Eleven ; Léon ; Prison Break ; Braqueurs ; Insaisissables À voir si vous cherchez : braquage ; action ; thriller ; policier ; criminels ; vols ; romance ; plan élaboré ; humour ; travail d’équipe ; mystère ; épisodes longs ; cérébral ; suspense ; crime parfait ; rebondissements ; avoir Bella Ciao en tête pendant des mois ; vouloir faire la révolution ; voir de nombreuses incohérences technologiques

Lupin sur Netflix, pour obtenir sa vengeance

Si vous avez aimé le braquage façon Tour Eiffel et balades en Vespa de Berlin, les plans d’un autre gentleman cambrioleur devraient vous séduire : ceux de Lupin. Grâce à l’histoire d’Assane Diop, qui s’inspire du célèbre Arsène pour dérober un collier d’une grande valeur, cette série française tutoie tous les sommets de Netflix.

En réinventant l’univers créé par le romancier Maurice Leblanc, et en saupoudrant le tout d’une histoire de vengeance familiale, Lupin nous embarque dans une intrigue policière vraiment surprenante. Une valeur sûre depuis trois saisons, qui n’en finit pas de dévoiler ses retournements de situation au compte-goutte, sans jamais nous lâcher. Brillant.

À voir si vous avez aimé : Arsène Lupin ; Criminal ; La Casa de Papel ; Détective Conan

Arsène Lupin ; Criminal ; La Casa de Papel ; Détective Conan À voir si vous cherchez : action ; policier ; cambriolage ; psychologique ; suspense ; vengeance ; mystère ; enquête ; épisodes longs ; romance ; humour ; frissons ; dénoncer le racisme ; se lancer dans un jeu de piste à chaque nouvelle saison ; voir enfin Lupin sous un autre jour, sans monocle ni moustache

Blacklist sur Netflix, pour démasquer les criminels

Bien avant Berlin, un fugitif de haut vol nous captivait déjà pendant 10 saisons. Dès les premières minutes de Blacklist, Raymond Reddington, incarné par l’énigmatique James Spader (Avengers : L’Ère d’Ultron) se rend ainsi au FBI. Criminel mondialement recherché, ce charismatique malfaiteur accepte de collaborer avec les autorités, leur dévoilant ainsi sa fameuse « liste noire », regroupant de dangereux assassins. Il exige une seule condition en retour : travailler exclusivement avec Elizabeth Keen, une jeune profileuse.

Construite selon le schéma classique d’une enquête par épisode, Blacklist a surtout su développer des enjeux familiaux et narratifs intelligents, autour d’un personnage diablement charismatique. Si la série s’est parfois perdue au fil de ses 10 saisons dans des twists de plus en plus improbables, elle reste tout de même l’une des meilleures créations du genre.

À voir si vous avez aimé : Blacklist : Redemption ; Dexter ; FBI : Duo très spécial ; Mentalist ; Esprits Criminels ; Sherlock ; Bones

Blacklist : Redemption ; Dexter ; FBI : Duo très spécial ; Mentalist ; Esprits Criminels ; Sherlock ; Bones À voir si vous cherchez : policier ; enquêtes ; action ; baston ; thriller ; lutte contre le crime ; personnage charismatique ; humour ; psychologique ; débrancher son cerveau , casting en or ; épisodes longs ; romance ; histoires familiales compliquées ; twists à n’en plus finir ; découvrir un autre malfrat nommé Berlin ; voir le meilleur rôle de James Spader ; un épisode animé en pleine période de Covid ; agrandir votre collection de chapeaux

Kaleidoscope sur Netflix, pour changer de perspective

Vous n’en pouvez plus des histoires de braquage qui se ressemblent toutes et ne vous surprennent même plus lors de leur dénouement ? Kaleidoscope devrait vous faire changer d’avis. Sur le papier, la série Netflix ressemble beaucoup à La Casa de Papel, avec son casse épique d’une valeur de 7 milliards de dollars, en bande organisée. Mais en pratique, la narration est quelque peu bouleversée : les 8 épisodes, liés à des couleurs spécifiques, peuvent se regarder dans n’importe quel ordre, et la chronologie s’étend sur plusieurs décennies.

Kaleidoscope est définitivement une série atypique, dont l’aspect ludique et les 5040 combinaisons possibles de visionnage font souffler un vent de fraîcheur sur le genre. Un petit conseil tout de même : commencez par l’épisode « jaune » et terminez par le « blanc ».

À voir si vous avez aimé : Black Mirror : Bandersnatch ; Bodies ; The Afterparty ; The Affair ; Usual Suspects ; Inside n°9

Black Mirror : Bandersnatch ; Bodies ; The Afterparty ; The Affair ; Usual Suspects ; Inside n°9 À voir si vous cherchez : action ; braquage ; criminels ; anthologie ; non-linéaire ; narration façon puzzle ; baston ; thriller ; épisodes longs ; trahisons ; s’offrir un casse-tête le temps d’un week-end ; tenter les 5040 combinaisons (ou pas)

The Unusual Suspects sur Netflix, pour devenir riche

Plus légère que son aînée, Berlin donne à voir une intrigue fun et plutôt drôle. Pour retrouver cette ambiance décontractée, version féminine, The Unusual Suspects est assurément la candidate idéale. Cette série australienne méconnue, ancrée dans la riche banlieue de Sydney, associe des femmes d’affaires et des gouvernantes autour d’un mystérieux vol de collier.

Dans la même veine que le film culte The Usual Suspects, avec un soupçon de Desperate Housewives, cette comédie satirique est un numéro d’équilibriste réjouissant en seulement 4 épisodes. Une petite pépite pleine d’humour, mais aussi de réflexions sur les classes sociales et le pouvoir de la sororité.

À voir si vous avez aimé : Usual Suspects ; Ocean’s 8 ; Who is Erin Carter? ; Desperate Housewives ; Big Little Lies ; The White Lotus

Usual Suspects ; Ocean’s 8 ; Who is Erin Carter? ; Desperate Housewives ; Big Little Lies ; The White Lotus À voir si vous cherchez : comédie ; satire sociale ; action ; humour ; atmosphère australienne ; feel-good ; cérébral ; suspense ; épisodes longs ; mais série très courte ; se moquer des riches

