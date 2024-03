La saison 4 de Blood & Water est désormais sur Netflix. Après ces six épisodes, et en attendant une potentielle saison 5, il y a d’autres séries ados à découvrir sur la plateforme de streaming.

Puleng et Fikile poursuivent leurs enquêtes dans la saison 4 de Blood and Water. Ce quatrième chapitre de la série ado sud-africaine est sur Netflix depuis le 1er mars 2024 — de nouveau avec six épisodes. Il faudra attendre quelques mois pour savoir si le service de streaming en commande une saison 5. D’ici là, sur quelle série enchaîner ?

Young Royals

D’ici quelques jours, il faudra dire au revoir à Wilhelm et Simon. Ces deux personnages sont les héros de Young Royals, la série ado suédoise de Netflix. Au début de celle-ci, le prince Wilhelm (membre de la famille royale suédoise) rejoint un nouveau pensionnat prestigieux.

La saison 3 sera mise en ligne à partir du 11 mars, et ce sera la dernière. L’occasion de découvrir ou de renouer avec une série qui allie drames adolescents et inclusion LGBTQIA+. Car oui, le prince Wilhelm va tomber amoureux d’un garçon, et ce ne sera pas si simple pour le successeur du roi de Suède. La série plaira aux fans de Heartstopper et de Sex Education.

AlRawabi School for Girls

Voilà une série jordanienne qui a su marquer les esprits dans son traitement du harcèlement scolaire et des différentes formes de pression sociale — en particulier celles qui pèsent sur les femmes en Jordanie. AlRawabi School for Girls adopte une forme anthologique : à chaque saison son récit, toutefois dans le même lycée.

Durant la saison 1, Mariam décide de confronter ses harceleuses en mettant en place un plan pour se venger. La saison 2, quant à elle, développe l’histoire de Sarah, bien décidée à percer sur TikTok : un rêve qui se transformera en cauchemar. Si la saison 3 n’a pas encore été commandée, elle est fort probable.

Outer Banks

Au rang des ados qui doivent mener des enquêtes un peu trop ambitieuses pour leur âge, Outer Banks est en bonne place. Le long des côtes de la Caroline du Nord, où se trouve la région des Outer Banks, un groupe d’adolescents marginaux se lance dans la chasse d’un trésor légendaire.

Cette série à succès sent bon le sable chaud et la mer — de quoi se mettre dès maintenant dans l’atmosphère estivale, en attendant la saison 4 qui devrait normalement sortir au cours de l’été 2024. Amour, trahison et aventure : il ne faut pas en demander beaucoup à Outer Banks, c’est une série légère et sans prise de tête — de quoi varier un peu de séries ados aux thèmes plus difficiles. Mais on a tout de même droit à pas mal d’émotions.

