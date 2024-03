On retrouve Puleng et Fikile dans la saison 4 de Blood and Water. La série ado sud-africaine de Netflix dispose d’une place solide sur la plateforme. Et pour cause : il s’agit aussi d’un polar.

Au rang des séries ados, quelques-unes tirent leur épingle du jeu en termes d’originalité. Récemment, on pense par exemple à AlRawabi School for Girl, au traitement solide du harcèlement scolaire. Alors que la saison 4 de Blood and Water a été ajoutée le 1er mars 2024, cette série d’origine sud-africaine se rapproche aussi d’un polar à suspense.

Tout pour retrouver sa sœur

Puleng (Ama Qamata) n’a jamais vraiment connu sa sœur : cette dernière a été enlevée à ses parents, alors qu’elle était encore bébé. Lors d’une soirée, cette lycéenne du Cap — en Afrique du Sud — aperçoit une jeune fille, à peine plus âgée qu’elle, dont les traits lui sont familiers. Elle se persuade que celle, prénommée Fikile (Khosi Ngema), n’est autre que sa sœur. Pure lubie ou réalité ? Elle décide d’enquêter par elle-même. Puleng demande à ses parents de rejoindre le même lycée, avec l’appui d’un ami, fils de la directrice. Elle fait alors la rencontre de cette jeune fille populaire et fortunée (et nageuse confirmée, d’où le titre de la série), ainsi que de sa bande d’amis.

Ce n’est là que le début de l’enquête, car Puleng ira de surprises en déconvenues : l’affaire pourrait être plus grave encore qu’il n’y paraît — et le danger qui pèse sur elle tout aussi grand.

Puleng et Fikile, dans Blood and Water. // Source : Netflix

La série sud-africaine, créée par Nosipho Dumisa et Travis Taute, repose donc avant-tout sur une enquête policière, mais elle obéit aussi aux règles du drame adolescent : triangles amoureux, réseaux sociaux et compétitions pour le poste de délégué sont au programme. Puleng et Fikile ne sont pas les seules héroïnes : les contextes familiaux de chaque jeune de Blood and Water se révèle peu à peu.

Les saisons sont très courtes (6 à 7 épisodes), ce qui permet à l’enquête d’avancer sans trop de fioritures. Mais quand un mystère est résolu, un autre arrive : c’est ainsi que Blood and Water parvient sans problème à sa quatrième saison. Celle-ci n’est pas particulièrement présentée comme la fin du récit. Alors, étant donné son succès — 3e au classement juste derrière le hit Avatar le dernier maître de l’air et la nouvelle série d’action Furies –, une saison 5 semble tout à fait jouable.

