C’est le moment de l’année où toute la famille se rue sur la télé pour profiter des meilleurs (ou pires) films de Noël. Sont-ils tous disponibles sur les plateformes de SVOD ou faut-il opter pour de la vidéo à la demande à l’unité ?

Une partie de l’esprit de Noël réside dans les siestes de l’après-midi, repus et avachis à enchaîner le visionnage de films et séries kitsch. À l’exception de quelques pauses « petits gâteaux de Noël », pas besoin de plus d’ingrédients pour passer des vacances de qualité. Mais encore faut-il savoir ce que l’on veut regarder, et où.

Avec la multiplication des plateformes de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) et les aléas des droits de diffusion en France, il peut être laborieux de trouver qui diffuse quel contenu, en fonction de la période à laquelle vous vous y prenez.

Voici une petite liste non exhaustive de comédies romantiques kitsch pour vous faire gagner quelques précieuses minutes. Si vous souhaitez tout gérer vous-même, sachez que plusieurs applications, comme JustWatch, agrègent ces données en temps réel. Vous pouvez aussi tout simplement taper le nom du film que vous cherchez dans Google, et une petite boîte « Regarder le film » apparaitra sur la droite et vous dira sur quelle plateforme vous pouvez vous rendre.

The Holiday (Netflix)

Jack Black et Kate Winslet dans The Holiday.

Kate Winslet, Jack Black, Cameron Diaz et Jude Law : les têtes d’affiche ne manquent pas dans The Holiday, devenu un des films de Noël les plus cultes. Mêlant histoires d’amour, humour et une grosse (grosse) dose de clichés de fêtes de fin d’année, il est idéal pour voir le monde en rose l’espace de quelques heures.

Prête-moi ta main (Disney+)

Prête-moi ta main avec Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg.

Il n’y a pas que les films anglo-saxons dans la vie : Prête-moi ta main sur Disney+, avec charlotte Gainsbourg et Alain Chabat, est un petit bonbon très agréable (et très drôle).

Pretty Woman (Disney+)

Richard Gere et Julias Roberts dans Pretty Woman (1990)

Pretty Woman est actuellement sur Disney+. Le film qui a marqué une génération entière au début des années 1990 est considéré comme l’une des romances fictionnelles les plus connues de cette époque, bien qu’à l’aune de 2022… Le film a pris pas mal de rides.

La Proposition (Disney+)

La Proposition.

Sandra Bullock, Ryan Reynolds… Un incontournable des comédies romantiques depuis la fin des années 2000 est disponible sur Disney+. La Proposition dure presque deux heures, parfait pour faire une sieste digestive.

Coup de foudre à Notting Hill (Netflix)

Fun fact : Coup de foudre à Notting Hill se passe… à Notting Hill !

D’accord, Coup de foudre à Notting Hill (1999) ne se passe pas (seulement) à Noël, mais pouvez-vous nous regarder en face, dans les yeux, et dire qu’il ne s’agit pas là d’un excellent film de fin d’année ?

30 ans sinon rien (Netflix)

Jennifer Garner dans 30 ans sinon rien

Vous êtes encore là, sur l’écran de fin de Coup de Foudre à Notting Hill sur Netflix ? Enchaînez donc sur 30 ans, sinon rien (2004) ! Bien qu’il soit sorti seulement 5 ans plus tard, on ne peut se dégager de l’impression que deux décennies séparent ces films romantiques. Dans 30 ans sinon rien, Jennifer Garner retombe en enfance et dans les bras de Mark Rufallo (un peu gênant, comme phrase).

Love Actually sur AppleTV+, Amazon et Canal+ (VOD)

Andrew Lincoln à la frontière entre le romantisme et le… stalking de la copine de son meilleur ami depuis 10 ans ?

Après avoir été longtemps sur Netflix France, l’incontournable film de Noël de Richard Curtis n’est plus accessible sur aucune plateforme de SVOD en ce mois de décembre 2022. Si vous voulez voir Alan Rickman galérer à offrir un collier à sa maitresse ou Andrew Lincoln égrainer les raisons pour lesquelles Keira Knightley le fait craquer secrètement depuis une décennie, il faudra aller voir du côté de la location ou l’achat en VOD.

Bridget Jones, sur AppleTV+, YouTube et Canal+ (VOD)

Renée Zellweger est Bridget Jones.

Adaptation des romans, Bridget Jones a accompagné toute une génération d’hommes et femmes depuis la sortie du premier film au début des années 2000. Malheureusement, comme pour Love Actually, les films avec Renée Zellweger ont disparu de toutes les plateformes de SVOD en France. Ils sont toutefois louables facilement sur Canal+, Apple TV+ ou YouTube.

Quatre mariages et un enterrement (AppleTV+, YouTube et Canal+) (VOD)

Quatre mariages et un enterrement.

Hugh Grant est peut-être sur Netflix avec Coup de foudre à Notting Hill, il change de plateforme pour Quatre mariages et un enterrement (1994). Pour accéder au film, vous connaissez maintenant la chanson : il faudra le louer ou l’acheter sur une plateforme de VOD.

