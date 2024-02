Pour remplir votre cœur de romances, tout en alimentant votre besoin de merveilleux, voici 4 films en streaming sur Prime Video, qui mélangent les deux à la perfection : Trois mille ans à t’attendre, Palm Springs, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Big Fish, ainsi que L’Illusionniste.

Oui, les comédies romantiques, c’est fantastique. Mais si on ajoute un vrai soupçon de magie là-dedans, ça devient tout de même encore plus intéressant. Et ça tombe bien, puisque sur les plateformes de SVOD, les histoires d’amour mêlées au surnaturel sont légion (coucou Twilight).

Big Fish // Source : Columbia Pictures

Sur Prime Video, vous avez ainsi le choix entre les trois vœux de Trois mille ans à t’attendre, la boucle temporelle de Palm Springs, les douloureux souvenirs d’Eternal Sunshine of the Spotless Mind, la vie épique d’un menteur né (ou pas) avec Big Fish ou les tours de passe-passe de L’Illusionniste.

Trois mille ans à t’attendre sur Prime Video, la romance façon Aladdin

Que feriez-vous si un génie se présentait subitement devant vous, vous proposant d’exaucer vos trois vœux les plus chers ? C’est la question posée par Trois mille ans à t’attendre, qui réinvente avec bonheur les contes d’hier et d’aujourd’hui, pour en questionner les origines, et la nécessité pour nos sociétés de s’évader dans des narrations fictives.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Dans les deux rôles principaux, Tilda Swinton (Doctor Strange) et Idris Elba (Luther) brillent de mille feux, se complétant parfaitement l’un et l’autre. Un duo grandiose, choisi par le non moins prestigieux George Miller (Mad Max), qui réalise cette ode à l’amour et aux rêves, au visuel ultra coloré. Perturbant, mais diablement poétique.

À voir si vous avez aimé : Everything Everywhere All At Once ; Aladdin ; Les Mille et Une Nuits ; Cloud Atlas ; The Fountain ; La Forme de l’Eau

Everything Everywhere All At Once ; Aladdin ; Les Mille et Une Nuits ; Cloud Atlas ; The Fountain ; La Forme de l’Eau À voir si vous cherchez : fantastique ; romance ; drame ; conte ; psychologique ; surnaturel ; féerique ; poésie ; casting en or ; cérébral ; magie ; mythologie ; voyage dans le temps ; réfléchir au pouvoir de la fiction et de l’amour ; voir Idris Elba (littéralement) briller de mille feux

Palm Springs sur Prime Video, la romance façon Un Jour sans fin

Remplacez le Jour de la Marmotte par un heureux mariage, mettez Andy Samberg (Brooklyn Nine-Nine) dans les chaussures de Bill Murray, et vous obtiendrez l’une des meilleures comédies romantiques depuis Un Jour sans fin. Dans Palm Springs, Nyles est ainsi au bout du rouleau, à force de revivre en boucle la même journée : celle d’un mariage auquel il est invité.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Alors qu’il pense avoir déjà tout tenté, même les solutions les plus extrêmes, Sarah, la sœur de la mariée, se retrouve bloquée avec lui dans ce paradoxe temporel… Rien que pour l’alchimie pétillante entre Andy Samberg et Cristin Milioti (How I Met Your Mother), Palm Springs vaut largement le coup d’œil.

Loin des romances remplies de guimauve, cette comédie à l’humour noir prend surtout un malin plaisir à déconstruire tous les clichés liés à l’amour. Et on doit l’avouer : on ne se lasse absolument pas de revoir ce sommet absurde et ensoleillé, encore et encore.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind sur Prime Video, la romance façon Inception

Joel et Clementine ont vécu une merveilleuse histoire d’amour, jusqu’à ce que cette dernière ne souhaite effacer leur relation de sa mémoire. Dévasté, Joel décide de bénéficier du même programme novateur, pour faire disparaître l’amour de sa vie de tous ses souvenirs. Mais alors que tous leurs instants partagés défilent devant ses yeux, il tente d’inverser le processus, avant qu’il ne soit trop tard…

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Considéré comme l’un des plus grands films d’amour de tous les temps, Eternal Sunshine of the Spotless Mind est une expérience bouleversante, qui élève la mélancolie au rang d’art et trouble pour toujours notre vision du couple. Jim Carrey (The Truman Show) et Kate Winslet (Titanic) y trouvent les plus beaux rôles de leur carrière, en incarnant ces amoureux brisés, mais terriblement beaux.

À voir si vous avez aimé : Inception ; The Truman Show ; Her ; Mr Nobody ; Vanilla Sky ; The Fountain ; Elle s’appelle Ruby ; Happiness Therapy ; (500) jours ensemble

Inception ; The Truman Show ; Her ; Mr Nobody ; Vanilla Sky ; The Fountain ; Elle s’appelle Ruby ; Happiness Therapy ; (500) jours ensemble À voir si vous cherchez : drame ; romance ; science-fiction ; casting en or ; frissons ; amour pour toujours (ou pas) ; cérébral ; psychologique ; relation de couple ; solitude ; pleurer à chaudes larmes ; voir Jim Carrey plus mélancolique que jamais ; avoir envie de changer de couleur de cheveux aussi souvent que Clementine

Big Fish sur Prime Video, la romance façon Forrest Gump

Tim Burton rime généralement avec gothique et atmosphère complètement sombre, d’Edward aux mains d’argent aux Noces funèbres. Mais l’un de ses films les plus réussis s’éloigne étrangement de son esthétique habituelle, pour s’aventurer vers un univers de contes de fées plus doux et romantique.

Dans Big Fish, le fantasque Edward Bloom tombe gravement malade. Il tente alors de se réconcilier avec Will, son fils, lassé de l’entendre raconter sa vie en inventant chaque détail. Pour une fois, il aimerait connaître la vérité sur son père si extravagant…

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Film intimiste, mais bourré de trouvailles inventives, Big Fish est une petite merveille visuelle, qui permet à Ewan McGregor (Star Wars) de dévoiler toute sa charmante fantaisie. Ce chef d’œuvre de Tim Burton parle à notre âme d’enfant, tout en proposant une magnifique histoire d’amour. Un véritable enchantement.

À voir si vous avez aimé : Forrest Gump ; Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain ; La Vie rêvée de Walter Mitty ; Miss Peregrine et les enfants particuliers ; Mr Nobody

Forrest Gump ; Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain ; La Vie rêvée de Walter Mitty ; Miss Peregrine et les enfants particuliers ; Mr Nobody À voir si vous cherchez : fantastique ; drame ; romance ; aventure ; humour ; relation père-fils ; casting en or ; émouvant ; décalé ; imagination ; démêler le vrai du faux ; voir Obi-Wan Kenobi faire une déclaration d’amour dans un champ de fleurs

L’Illusionniste sur Prime Video, la romance façon Le Prestige

À Vienne, dans les années 1900, un nom est sur toutes les lèvres : Eisenheim, un charismatique magicien qui émerveille les habitants de la ville grâce à ses illusions. Mais très vite, il s’attire les foudres du Prince héritier Leopold, fou de jalousie. D’autant que sa fiancée, Sophie von Teschen, commence à tomber sous le charme d’Eisenheim…

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Bienvenue dans L’Illusionniste, récit d’un amour interdit saupoudré d’une bonne dose de magie. Les apparences ne sont jamais ce qu’elles semblent être dans ce film méconnu, qui bénéficie pourtant de l’aura impressionnante d’Edward Norton (Fight Club), de Paul Giamatti (Downton Abbey) et de Jessica Biel (The Sinner). Ne vous laissez jamais distraire devant cette histoire complexe, sous peine d’être vous-même ébloui par les tours de magie d’Eisenheim…

À voir si vous avez aimé : Le Prestige ; Insaisissables ; Harry Potter ; The Pale Blue Eye ; Crimson Peak

Le Prestige ; Insaisissables ; Harry Potter ; The Pale Blue Eye ; Crimson Peak À voir si vous cherchez : fantastique ; drame ; mystère ; thriller psychologique ; casting en or ; romance ; frissons ; fantômes et magie ; cérébral ; meurtre ; rebondissements ; énigmes ; en costumes ; dénoncer les violences conjugales ; découvrir de nouveaux tours de magie pour épater vos proches (ou pas)

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !