Pour que l’amour rime avec toujours, voici 5 films au doux parfum de romantisme à regarder sur Disney+ : The Greatest Hits, Love Simon, Il était une fois, Paperman ainsi que Pretty Woman.

Il n’y a clairement pas de saison pour l’amour, mais l’été reste la période idéale pour se changer les idées devant une comédie romantique sans prise de tête, disponible sur les plateformes de SVOD. Alors pour combler votre cœur d’artichaut tout en finissant votre meilleur pot de crème glacée, voici cinq films romantiques à découvrir sur Disney+.

Pretty Woman // Source : Warner Bros

The Greatest Hits sur Disney+, le plus musical

On dit souvent que nos musiques préférées forment la bande-son de notre vie. The Greatest Hits prend ce concept au premier degré pour le transformer avec brio en prétexte de comédie romantique. Tout commence par un drame, la perte d’un être cher qui pousse Harriet à se plonger dans sa collection de vinyles. Elle découvre alors qu’elle peut retourner dans le passé grâce à ces précieuses notes de musique, et espère ainsi sauver son bien-aimé d’une fin tragique.

Doux et mélancolique, The Greatest Hits est une expérience harmonieuse, un délicat pansement sur l’épreuve du deuil et une ode à l’espoir amoureux, malgré tout. Si l’on regrette que l’aspect musical ne soit pas mieux utilisé, cette comédie romantique bénéficie tout de même du charisme de David Corenswet (le futur Superman de DC Comics), de Justin H. Min (Umbrella Academy) et surtout de Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody).

À voir si vous avez aimé : High Fidelity ; New York Melody ; Tête à Tête ; Crazy ex-Gilfriend ; Il était temps ; L’idée d’être avec toi

High Fidelity ; New York Melody ; Tête à Tête ; Crazy ex-Gilfriend ; Il était temps ; L’idée d’être avec toi À voir si vous cherchez : drame ; romance ; musical ; voyage dans le temps ; tragédie ; deuil ; croire en l’amour ; casting en or ; pour aller mieux ; déclencher une nouvelle passion pour les vinyles

Love, Simon sur Disney+, le plus adolescent

Les comédies romantiques riment souvent avec premières fois et adolescents à fleur de peau. Love, Simon ne fait pas exception à la règle avec l’histoire de Simon Spier, qui cache un secret à tout son entourage : il est gay. Il commence alors une relation en ligne avec un dénommé « Blue », avec qui il noue des liens très forts…

Sorti en 2015, Love, Simon a apporté un vent de fraîcheur bienvenu sur le genre romantique, en devenant le premier film produit par un grand major du cinéma et dont l’intrigue met en scène deux adolescents gays. Loin des stéréotypes habituels, le long-métrage représente ainsi fièrement la communauté LGBTQIA+. Et pour continuer sur cette lancée réconfortante, sachez que Love, Victor, le spin-off en version série, est également disponible sur Disney+.

Il était une fois sur Disney+, le plus parodique

Vous n’en pouvez plus des dessins-animés Disney, ou vous les connaissez au contraire par cœur ? Dans tous les cas, Il était une fois répondra à toutes vos attentes. Parodie savoureuse des princesses naïves, au don agaçant pour la chanson, ce film culte de 2007 n’a toujours pas pris une ride. On y suit Giselle, promise à un mariage princier dans un paradis animé de conte de fées. Elle est alors envoyée dans le monde réel par sa belle-mère maléfique, évidemment.

Sans échapper à une bonne dose de romantisme dégoulinant de guimauve, Il était une fois reste une valeur sûre pour se moquer des travers de Disney, façon plaisir coupable, en compagnie d’Amy Adams (Justice League) et Patrick Dempsey (Grey’s Anatomy).

À voir si vous avez aimé : Cendrillon ; Wish ; Raiponce ; La Reine des Neiges ; Shrek ; Maléfique

Cendrillon ; Wish ; Raiponce ; La Reine des Neiges ; Shrek ; Maléfique À voir si vous cherchez : comédie romantique ; parodie ; animation ; fantastique ; à voir en famille ; contes de fées et princesses ; feel-good ; humour ; casting en or ; le plus malin des écureuils ; plein de références Disney à la seconde ; voir des rats et des pigeons faire le ménage

Paperman sur Disney+, le plus aérien

Du Joueur d’échecs à Piper en passant par Le Parapluie Bleu, Pixar a maintes fois démontré son savoir-faire en matière de courts-métrages. Pourtant, c’est bel et bien à Disney que l’on doit l’un des plus romantiques de tous : Paperman. Toute en noir et blanc, cette tranche de vie nous présente la rencontre entre deux êtres qui vont se lier grâce… à des avions en papier.

En seulement quelques minutes, ce lauréat d’un Oscar en 2013 utilise l’animation avec brio pour nous raconter l’envol de sentiments amoureux, autant que la routine déprimante de la vie de bureau. Une petite merveille, pour un petit shot de douceur en toutes circonstances.

À voir si vous avez aimé : Le Parapluie Bleu ; Nous, toujours ; Soul ; Élémentaire ; Là-haut ; Severance

: Le Parapluie Bleu ; Nous, toujours ; Soul ; Élémentaire ; Là-haut ; Severance À voir si vous cherchez : animation ; romance ; court-métrage ; noir et blanc ; tranche de vie ; feel-good ; s’exercer à faire des avions en papier ; quelques minutes d’amour pur

Pretty Woman sur Disney+, le plus incontournable

Il fallait bien une comédie romantique culte dans cette sélection, et quoi de mieux que Pretty Woman pour conquérir notre cœur ? Le film des années 1990, qui a tout de même pris un bon coup de vieux depuis sa sortie, reste un incontournable du genre, avec un duo iconique : Julia Roberts (Coup de Foudre à Notting Hill) et Richard Gere (Chicago).

Dans Pretty Woman, le businessman Edward Lewis rencontre ainsi Vivian, une travailleuse du sexe qu’il décide d’engager et de couvrir de cadeaux. Et l’amour va évidemment pointer le bout de son nez. Le long-métrage revisite ainsi le mythe du prince charmant, tout en imposant Julia Roberts comme une actrice extraordinaire et pétillante. Un classique.

À voir si vous avez aimé : Coup de Foudre à Notting Hill ; Le Mariage de mon Meilleur Ami ; Le Diable s’habille en Prada ; Le Journal de Bridget Jones ; Love Actually ; Princesse malgré elle

Coup de Foudre à Notting Hill ; Le Mariage de mon Meilleur Ami ; Le Diable s’habille en Prada ; Le Journal de Bridget Jones ; Love Actually ; Princesse malgré elle À voir si vous cherchez : comédie romantique ; humour ; débrancher son cerveau ; casting en or ; pour aller mieux ; un moment nostalgie ; avoir la chanson Pretty Woman toute la journée dans la tête (de rien)

