C’est l’une des scènes les plus célèbres de Star Wars et un moment clé de L’Empire contre-attaque. Elle a été revisitée dans Ahsoka à l’occasion d’une petite scène amusante entre Ahsoka et Sabine.

Ahsoka, c’est terminé. Du moins, concernant la saison 1. Désormais, il s’agit de savoir si Lucasfilm rempilera pour une saison 2. D’ici là, la série continue à être abondamment commentée et décortiquée. L’épisode huit, qui conclut ce premier arc scénaristique, est disponible depuis le 4 octobre 2023. Il contient d’ailleurs des indices notables sur la suite de l’aventure. On parle de ces statues et de cette étrange chouette.

On trouve aussi des références plus subtiles, et des clins d’œil qui demandent une connaissance plus ou moins étendue de Star Wars. La série renvoie souvent à des évènements ayant eu lieu dans les séries d’animation The Clone Wars et Rebels. Le nouveau sabre laser d’Ezra Bridger et l’épée surnaturelle dont s’empare Morgan Elsbeth sont deux exemples parmi d’autres.

Certains clins d’œil sont toutefois beaucoup plus faciles à repérer. Il y en a un qui renvoie d’ailleurs à l’une des scènes les plus célèbres de Star Wars, dans l’épisode V : L’Empire contre-attaque. La suite contient des spoilers.

Attention, spoilers ! // Source : Numerama

Fais-le, ou ne le fais pas. Mais il n’y a pas d’essai

C’est durant un échange entre Sabine Wren et Ahsoka Tano, au début de l’épisode huit, que la référence a lieu. Ahsoka désire savoir si Sabine a continué l’entraînement de son côté, en son absence. Ce à quoi sa disciple rétorque un « J’essaie » qui semble dire qu’elle n’a pas été tout le temps la plus assidue. Puis, elle se reprend, en disant « Oui, je le fais. Je continue » avec un large sourire entendu.

Durant cette séquence, Ahsoka ne dit pas un mot, laissant Sabine se corriger d’elle-même. Bien sûr, tout cela n’est pas innocent. Comme certains fans l’ont signalé, par exemple sur Reddit, tout cela renvoie à la scène sur Dagobah entre Luke Skywalker et Yoda, dans L’Empire contre-attaque. Luke est entraîné par Yoda pour se dresser un jour face à l’Empire, Vador et l’Empereur.

Constatant que son vaisseau, un X-Wing, s’est enfoncé un peu plus dans la vase, Luke est convaincu de l’avoir perdu pour de bon. Yoda l’incite à ce moment-là à revoir sa façon de penser. Luke obtempère, en lui disant « Très bien, je vais essayer ». Mais Yoda l’arrête immédiatement : « Non, n’essaie pas. Fais-le, ou ne le fais pas, mais il n’y a pas d’essai. »

