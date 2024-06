Lecture Zen Résumer l'article

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom nous mettra dans le costume de Zelda. Par conséquent, des fans estiment que Nintendo aurait plutôt dû l’appeler The Legend of Link, comme le veut la tradition de la saga.

Depuis ses débuts, la saga The Legend of Zelda a toujours soulevé des questions sur son nom : pourquoi mettre la princesse Zelda en avant, alors qu’on ne la joue jamais ? Si Nintendo était logique, il l’aurait plutôt appelée The Legend of Link (quand j’étais jeune, j’ai moi-même cru que le héros s’appelait Zelda). Le fait est que Zelda est un personnage beaucoup plus important, développé et bavard que Link dans l’univers.

À l’occasion de son Nintendo Direct diffusé le 18 juin, Nintendo a officialisé un nouvel opus, baptisé The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Il s’appuie sur une particularité historique : on n’y incarnera pas Link, comme d’habitude, mais Zelda. Un sacré changement de paradigme, applaudi par les fans. Certains se permettent même de blaguer sur le nom du jeu, estimant qu’il aurait dû s’appeler The Legend of Link: Echoes of Wisdom.

Fausse jaquette The Legend of Link: Echoes of Wisdom // Source : Twitter

Nintendo loupe l’occasion de faire une bonne blague

« Je ne peux pas croire qu’ils ne l’aient pas appelé The Legend of Link », s’étonne par exemple Backseat dans un tweet publié le 18 juin. « Ok, mais comment un jeu Legend of Zelda où on joue enfin Zelda ne s’appelle pas The Legend of Link », abonde Nebura. Dans notre article précédent, Numerama avait aussi fait la blague, en mettant « The Legend of Link » en sous-titre. Sur Twitter, on trouve de nombreux fans qui préfèrent le nommer ainsi. On peut même tomber sur une jaquette modifiée, preuve que c’est un sujet d’importance au sein de la communauté.

Like to rename the new Zelda game as it should be: The Legend of Link pic.twitter.com/4wRztpBTqS — Dominic Keravel (@DominicKeravel) June 19, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Victoria Tran, qui travaille sur Among Us, y est aussi allée de son commentaire dans ce sens, avec un lapsus : « Je crie et je me roule au sol ! Merci Nintendaddy, je jouerai à The Legend of Link/Zelda Echoes of Wisdom, je suis pro-table et j’espère que Zelda m’utilisera comme table. » Elle fait référence au fait que l’héroïne sera équipée d’un bâton magique lui permettant de faire apparaître des objets pour progresser dans les environnements (comme une table, donc).

Nintendo loupe l’occasion de surfer sur un gag auquel beaucoup de monde a pensé. Mais sans doute l’entreprise estime-t-elle que l’humour ne peut se faire au détriment du marketing. La saga s’appelle « The Legend of Zelda », point. En tout cas, la multinationale a réussi son pari avec The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, et ces premiers retours positifs et humoristiques prouvent que personne ne semble gêné à l’idée d’incarner Zelda plutôt que Link. Il y a quelques mois, Nintendo avait déjà fait le coup en offrant une aventure propre à Peach, la princesse de l’univers Mario.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !