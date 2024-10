Lecture Zen Résumer l'article

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est touché par un bug qui permet de se téléporter rapidement dans le dernier donjon. De quoi finir le jeu en une heure environ.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom n’est disponible que depuis quelques jours. Mais des petits malins ont déjà découvert un gros bug à exploiter. Une aubaine pour les adeptes du speedrun, avec la possibilité de terminer cette exclusivité de Nintendo Switch en moins d’une heure.

La manière dont la faille fonctionne est notamment montrée dans un clip publié sur Reddit le 1er octobre 2024. Pour des explications plus précises, on peut compter sur cette vidéo du créateur de contenus Linkus7, spécialiste des jeux Zelda. Concrètement, des joueuses et des joueurs de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ont trouvé comment se téléporter n’importe où, particulièrement jusqu’au dernier donjon.

Echoes of Wisdom game breaking glitch discovered

On peut déjà terminer The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom en moins d’une heure

Ce genre de bug requiert bien évidemment des manipulations précises, réalisées à un endroit donné et dans un timing particulier. Il s’appuie sur l’un des échos qu’on obtient rapidement dans le jeu : le panneau en bois, qui fait apparaître une explication à l’écran quand on souhaite le lire. C’est là qu’existe une fenêtre qui permet de superposer les menus et, potentiellement, de « casser » le jeu.

Partant de là, des speedrunners ont trouvé un moyen de se rendre directement au dernier donjon (après avoir achevé le premier), ce qui permet d’outrepasser des heures et des heures de gameplay et de gagner énormément de temps. Nul besoin de préciser que l’ultime affrontement se révèle particulièrement compliqué avec peu de ressources à disposition de Zelda (quatre cœurs seulement…). Ce run, achevé en moins d’une heure, vous donnera une idée de la prouesse, sachant que certains estiment pouvoir aller encore plus vite.

Dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, on peut empiler des objets. // Source : Capture Switch

L’existence d’une telle faille ne constitue pas vraiment une surprise au regard du gameplay complexe de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Comme The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il offre une grande liberté grâce à de la manipulation d’objets. Une telle créativité à portée de main ouvre le champ des possibles et les développeurs n’ont pas pensé à colmater toutes les brèches. On se doute que Nintendo devrait prochainement se pencher sur la question et en terminer avec ce bug. Jusqu’au prochain qui sera découvert.

