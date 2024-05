Lecture Zen Résumer l'article

Bandai Namco a diffusé une nouvelle bande-annonce pour Shadow of the Erdtree, l’extension d’Elden Ring qui sera disponible le 21 juin. Dédiée à l’histoire, elle montre un élément possiblement crucial pour l’exploration.

Une nouvelle bande-annonce pour Shadow of the Erdtree, la première et seule extension d’Elden Ring, a été partagée par Bandai Namco et FromSoftware le 21 mai. Assez longue et dénuée de séquences de gameplay, elle contextualise un peu plus ce qui nous attend dans cette campagne additionnelle. Elle nous emmènera sur les traces de Miquella, dans une contrée intitulée le Royaume des Ombres.

Pour se repérer, tout porte à croire qu’il faudra suivre des balises étranges, qui apparaissent à plusieurs reprises à la fin du trailer. Dorées et brillantes, elles sont jonchées d’un anneau quasi complet à leur sommet (symbole qui représente la rune majeure de Miquella ?). « Et c’est ainsi que Miquella le clément de tout se départit. De sa chair dorée, de sa puissance aveuglante. Et même de son destin. Mais cela ne nous a pas découragés. Nous avons choisi de le suivre », prononce la narratrice. Elden Ring: Shadow of the Erdtree sera cryptique.

Des nouveaux Sites de grâce dans Elden Ring ?

Dans la région principale d’Elden Ring, l’exploration est parsemée de Sites de grâce, des points de repos qui permettent plusieurs choses (se régénérer, gagner en puissance, voyager rapidement, gérer ses potions…). Ces balises liées à Miquella pourraient les remplacer dans le Royaume des Ombres. Ce serait logique : si l’idée est de pister le personnage, alors il faut quelques repères pour avoir un cap.

En tout cas, ces balises montrées avec insistance devraient avoir une importance capitale dans Shadow of the Erdtree. Dans la vidéo, on voit d’ailleurs l’un des personnages effleurer la poussière dorée qui en émane. Elles pourraient nous conduire vers le principal ennemi à combattre, à savoir le terrible Messmer — qui passe son temps à empaler ses opposants, visiblement.

Une balise Une autre balise

À noter que Miquella est un personnage énormément évoqué dans Elden Ring, mais qu’on ne croise jamais. Fils de la Reine Marika, il est le frère de Malenia — l’un des pires boss du jeu. Il est voué à devenir un Dieu, mais souffre d’une malédiction sérieuse (la jeunesse éternelle), à l’instar de sa sœur (la putréfaction écarlate). On sait qu’il a été kidnappé par Mogh, qui devra d’ailleurs être terrassé pour jouer au DLC (même si vous avez lancé une Nouvelle Partie+). Ainsi, le Royaume des Ombres sera accessible depuis le palais du Seigneur de sang.

