La dernière mise à jour d’Elden Ring a fait apparaître une chaise dans une arène où l’on combat un boss. Mais elle n’a a priori aucune signification majeure.

Cachez cette chaise que je ne saurais voir. Elden Ring a reçu son patch 1.13, détaillé dans un communiqué publié le 29 juillet 2024. Il rectifie énormément d’éléments, notamment des armes et certaines compétences, plus puissantes qu’avant pour la majorité (par exemple, ce sort). De manière bien plus anecdotique, cette nouvelle version d’Elden Ring ajoute une chaise dans un environnement de l’extension Shadow of the Erdtree.

« Le nouveau patch ajoute secrètement une chaise dans l’arène du boss Rellana », indique ChiefLeef22 dans un sujet publié sur Reddit le 30 juillet. Numerama peut le confirmer après être retourné sur la scène du crime : ce mobilier n’y était pas à la sortie du DLC d’Elden Ring. « Je suis là pour dire que j’ai battu Rellana avant que cette chaise ne soit ajoutée », se félicite l’internaute Alchemista_Anonyma, avec une pointe d’humour. « La chaise de Rellana après avoir été rejeté pour la 1853e fois par Messmer », explique lazy_digestive.

Elden Ring. // Source : Capture PS5

À quoi sert cette nouvelle chaise dans Elden Ring ?

Autant l’avouer tout de suite : cette chaise ne bousculera pas l’univers mis en place dans Elden Ring, ni ce que cherche à raconter Shadow of the Erdtree. Tout juste les plus observatrices et observateurs remarqueront qu’elle a le même design que les chaises disposées dans le manoir de Caria, où on combat Loretta dans l’histoire principale. On ne peut pas interagir avec.

Cette chaise est donc l’occasion de rappeler que Rellana tenait sans doute une place importante dans la famille Carian. Elle est d’ailleurs la petite sœur de Rennala, l’un des boss optionnels d’Elden Ring (auprès de qui l’on peut réajuster ses statistiques au besoin, après l’avoir battue). Dans le Royaume des Ombres, loin des siens, Rellana doit se sentir un peu seule, ce que symbolise ce trône unique (alors qu’il y en a plusieurs là où se trouve Loretta).

Notons quand même que ce n’est pas la première fois que FromSoftware enrichit subrepticement les décors d’un de ses jeux après le lancement. Comme le rappelle M_a_n_d_M : « Une mise à jour du DLC The Ring City [Dark Souls 3] avait aussi ajouté des colonnes sur le pont emmenant à la Capitale profanée. Ce que je veux dire c’est que FromSoftware a l’habitude d’ajouter des éléments de décors. » Cette chaise permet surtout de donner un peu de « vie » à l’arène et ce n’est en rien une anomalie dans Elden Ring : plusieurs ennemis majeurs ont de quoi s’asseoir dans leur antre (exemple : Morgott).

