Nintendo offre la possibilité aux abonnés du Nintendo Switch Online de jouer gratuitement à Hollow Knight. Foncez, c’est une pépite.

Nintendo a un petit cadeau. Dans un tweet publié le 6 juin 2024, la firme nippone annonce la gratuité temporaire du jeu vidéo Hollow Knight sur Switch. Dans le cadre de son initiative « Jeux à l’essai », il est possible d’accéder au jeu complet du 6 au 12 juin, sans rien payer. Ce n’est pas une démo.

Néanmoins, il y a une petite condition à remplir pour en profiter : être propriétaire d’une Nintendo Switch, bien sûr, mais surtout avoir souscrit à un abonnement Nintendo Switch Online (qui coûte 19,99 € par an et donne accès à une foule de bonus).

Hollow Knight. // Source : Capture PS5

Foncez jouer à Hollow Knight sur Nintendo Switch

« Plongez dans les ténèbres et bravez les profondeurs d’un royaume oublié dans Hollow Knight », indique la description du jeu vidéo développé par Team Cherry. Il ne s’agit pas d’une production anodine. Bien au contraire : Hollow Knight est l’un des meilleurs jeux de ces dernières années, inscrit dans le genre Metroidvania. Tout est exceptionnel : la narration, la direction artistique, le gameplay, l’univers (mignon et lugubre à la fois) et l’architecture de ses niveaux. Hollow Knight est disponible depuis 2017, mais il n’est pas trop tard pour le découvrir.

Il faut simplement appréhender le défi qu’il représente, tout autant dans les combats que l’exploration. Une fois ces éléments digérés, on peut profiter de tout ce qu’Hollow Knight peut offrir. Comme le jeu est complet, vous aurez l’opportunité de le terminer sans aucun problème : vous avez jusqu’au 12 juin pour le faire, ce qui est amplement suffisant. Si l’ambiance vous happe, vous aurez forcément envie d’enchaîner les heures en peu de temps. Au pire, il est en promotion sur l’eShop : 7,49 €, au lieu de 14,99 €.

À noter qu’une suite d’Hollow Knight est en préparation depuis très, très longtemps : sous-titrée Silksong, elle a été officialisée en 2019. Cet essai gratuit sur la Nintendo Switch préfigure-t-il une annonce du côté de Team Cherry à l’occasion du Summer Game Fest ? A priori non. C’est bien dommage.

