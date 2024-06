Lecture Zen Résumer l'article

Les deux premiers épisodes de The Acolyte sont sortis sur Disney+. Il y a sans surprise des références et des clins d’œil à Star Wars. Parmi les éléments à relever, une phrase choc très célèbre de la franchise.

Que serait Star Wars sans ses célèbres phrases ? Tout le monde a en tête la fameuse devise de l’ordre Jedi — que la Force soit avec toi. Elle apparait très souvent dans la franchise et, bien sûr, The Acolyte n’y coupe pas. Au regard de l’époque où se déroule la série, cent ans avant La Menace fantôme, c’était évident qu’elle serait prononcée.

Ce n’est évidemment pas cette punchline dont il est question ici : on ne peut pas dire d’ailleurs que signaler sa présence dans la nouvelle série constitue un quelconque divulgâchis. Après tout, il y a tant de membres de l’ordre Jedi dans The Acolyte qu’il aurait été surtout anormal que personne ne la dise à un moment ou à un autre.

Parce que l’on a le souci de ne rien vous spoiler, on en dit davantage après notre avertissement habituel. Si vous n’avez pas encore visionné les deux premiers épisodes sortis ce 5 juin 2024, on vous invite à revenir nous lire un peu plus tard. Si rien ne vous fait peur, alors vous pouvez poursuivre la lecture après le visuel d’alerte.

Pour aller plus loin On a vu 4 épisodes de Star Wars The Acolyte : notre avis sans spoilers sur la série Disney+

Attention, spoilers ! // Source : Numerama

Une phrase récurrente d’un certain Han Solo

Ladite phrase est prononcée par Yord Fandar (Charlie Barnett), un humain et chevalier Jedi qui va participer à l’enquête de Sol pour éclairer le meurtre de deux maîtres Jedi. Alors en communication avec Jecki Lon, la padawan de Sol, Yord exprime sa circonspection sur la réussite du plan. Il s’agit d’appréhender Mae, la principale suspecte.

Yord. // Source : Lucasfilm

C’est alors que Yord Fandar lâche à Jecki Lon un « I have a bad feeling about this » — « j’ai un mauvais pressentiment » –, tout en levant les yeux au ciel. Une phrase en apparence anodine, mais pas dans Star Wars. C’est comme dire « It’s a trap », « Hello there » ou « I won’t fight you ». Impossible de croire que cela ne sera pas relevé.

À l’origine, c’est Luke Skywalker qui l’utilise pour la première fois dans le film de 1977 — Star Wars, Un nouvel espoir. C’est devenu un running gag, avec des personnages la prononçant à diverses occasions, de Han Solo à Leia, en passant par Obi-Wan Kenobi, K-2SO dans Rogue One ou encore Anakin Skywalker.

La première occurrence prononcée par Luke Skywalker est très légèrement différente — I have a very bad feeling about this. Mais par la suite, Han Solo l’emploie à plusieurs occasions. Dans le film de 1977, mais aussi dans Le Retour du Jedi, Le Réveil de la Force et Solo. Ce genre de phrase arrive la plupart du temps juste avant que les choses dégénèrent.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !