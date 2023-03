Le troisième épisode de The Mandalorian est parvenu à glisser une référence à une phrase iconique de la saga Star Wars, élevée depuis vingt ans au rang de mème Internet.

C’est le genre de scène totalement gratuite, mais qui ne peut qu’arracher un sourire aux fans de Star Wars. Le petit clin d’œil un peu technique, mais qui remplit de satisfaction quand on l’a. De quoi se dire : « J’ai la réf’ ! ». C’est exactement ce que certains spectateurs se diront lorsqu’ils visionneront le troisième épisode de la saison 3 de The Mandalorian, disponible depuis le 15 mars.

La référence en question, justement, se trouve en fin d’épisode. Il s’agit d’une phrase en apparence anecdotique, prononcée dans une situation de grand péril pour un personnage. Mais la manière dont elle est formulée et, surtout, à qui elle est adressée ne laisse place à aucun doute. Cependant, ne vous gâchez pas la surprise : regardez l’épisode d’abord !

Ce ne sont pas des litchis. // Source : Disney

« C’est un piège ! »

La scène à laquelle nous faisons référence est celle concernant le docteur Pershing, un personnage déjà apparu ponctuellement dans les deux premières saisons de The Mandalorian. Ce scientifique, qui travaillait autrefois pour l’Empire, se retrouve dans un centre de « désembrigadement » de la Nouvelle République. Et on ne peut pas dire qu’il soit ravi d’être pieds et poings liés.

À la manœuvre pour infliger le traitement de choc à Pershing (décrit par celui-ci comme un « fouet mental »), on retrouve le représentant d’une espèce bien connue dans l’univers de la saga : un Mon Calamari. Ce sont des humanoïdes amphibiens à la tête proéminente, aux yeux globuleux et aux mains palmées. Parmi eux, le plus connu est l’amiral Ackbar.

Pershing essaie alors d’expliquer que c’est un malentendu, un coup monté : « c’était un piège ! » (« it was a trap ! »), lance-t-il à son interlocuteur. Tout cela serait banal dans d’autres circonstances, mais cette phrase particulière lancée à la tête d’un Mon Calamari est définitivement un petit moment de fan service à destination des fans. D’autant que juste après, la caméra s’attarde sur le Mon Calamari.

Le Mon Calamari qui s’apprête à faire passer un mauvais quart d’heure à Pershing // Source : Disney+

Cette phrase fait écho à une autre ligne de dialogue, élevée au rang de mème sur le net. Cette phrase, c’est justement l’amiral Ackbar qui l’a prononcée dans l’épisode VI de Star Wars, Le Retour du Jedi. À ce moment-là du film, la flotte de l’Alliance est prise en embuscade par l’Empire galactique : devant eux se trouve l’Étoile de la Mort, derrière une vaste flotte de destroyers stellaires.

Voilà la séquence en question :

Source : Mème Star Wars

Comme le souligne le site de référence Know Your Meme, c’est l’une des phrases les plus connues de la saga — un peu comme « Que la Force soit avec toi » ou « J’ai un mauvais pressentiment ». Elle a commencé à servir de blague dès l’an 2000, quand l’administrateur du site humoristique Something Awful a mis en ligne une photo de l’amiral Ackbar avec sa phrase en légende.

Depuis lors, elle a gagné en popularité. Elle est souvent utilisée pour mettre en garde d’autres internautes de l’existence d’un piège réel ou supposé, d’un canular derrière un lien en apparence légitime ou pour faire une plaisanterie autour du genre d’une personne. Elle a été reprise entre autres dans Comedy Central, une chaîne de TV américaine, et dans Family Guys, un dessin animé.

Les internautes ont été nombreux à attraper la référence au vol, évidemment. « Il l’a dit, il a dit la réf’ ! », s’est enthousiasmé l’un d’eux. « Le mec a vraiment dit ‘c’était un piège’ à un Mon Calamari lol », a abondé un autre. « La tête du mon calamari était géniale quand ils ont glissé le mème « ITS A TRAP’ », a ajouté un troisième. Bref, ça a plu et certains ont imaginé Jon Faveau, le showrunner, prendre beaucoup de plaisir avec cette petite vanne.

