L’épisode final d’Obi-Wan Kenobi a enfin répondu à une attente des fans, qui ont élevé une banale phrase du Jedi au rang de mème sur Internet.

C’est peut-être ce qu’attendaient le plus les fans de Star Wars, au-delà du « match retour » entre Obi-Wan Kenobi et Dark Vador. C’est en tout cas ce que l’on peut conclure au regard de l’avalanche de publications sur les réseaux sociaux, comme Twitter et Reddit, commentant un passage très précis de l’épisode 6 de la série Obi-Wan Kenobi.

En effet, le public se félicite d’avoir enfin pu entendre Ewan McGregor, l’acteur britannique incarnant Obi-Wan Kenobi dans sa jeunesse, prononcer une simple phrase, mais qu’Internet a su ériger au rang de mème légendaire. Cette phrase vous a échappé si vous avez regardé l’épisode en français. Mais en anglais, elle était immanquable.

Pour aller plus loin Obi-Wan Kenobi : tout savoir sur la série Star Wars de Disney+

Source : Disney

Une phrase née avec La Revanche des Sith

La phrase en question est prononcée à la toute fin de l’épisode 6, au moment où Obi-Wan Kenobi se présente pour la première fois au jeune Luke Skywalker. C’est avec un « Hello there » qu’il le salue, dans la version originale. En français, c’est hélas moins savoureux, puisque c’est la traduction « Bonjour jeune homme » qui a été retenue.

Coucou. // Source : Disney+

L’origine de cette phrase remonte à 2005, quand Ewan McGregor interprétait pour la troisième fois au cinéma Obi-Wan Kenobi. C’était alors l’épisode III La Revanche des Sith et l’acteur menait l’attaque contre le général Grievous, un personnage lourdement mécanisé, cadre des séparatistes et collectionneur de sabres laser. Voilà la scène en question :

Comme le note le site Know Your Meme, qui est une bible pour qui recherche des explications sur telle ou telle tendance sur Internet, cette citation a largement été reprise et détournée par les internautes, sur des photos ou des vidéos, ou bien en simple texte publié sur des espaces de discussion. Le site livre des exemples provenant de YouTube, TikTok, Reddit, Imgur et Tumblr.

Une recherche dans les images de Google suffit pour se rendre compte de l’ampleur de cette mode, avec évidemment plus ou moins de réussite. Avec la sortie de la série Obi-Wan Kenobi, nombreux étaient les internautes à désespérer dans les sous-forums de Reddit. À chaque épisode, tout le monde tendait l’oreille, mais jamais cette phrase ne vint.

Hello there ! // Source : Capture d’écran

Pourtant, Ewan McGregor connait l’existence de ce mème. Lors d’une interview, il l’a confirmé le 24 mai, en pleine promotion pour la série. Cela a même déteint sur lui, car l’intéressé l’emploie parfois lui-même. Cette citation est néanmoins une source de désagrément : ce sont aussi des fans qui vont le voir pour lui demander de la prononcer, ce qui est occasionnellement désagréable.

L’épisode 6 a donc libéré les fans, comme on peut le lire ces dernières heures sur Reddit. « Ma vie est désormais complète. Je peux maintenant mourir en paix », lance Strongholdowl. « Je n’ai pas de mots. Bon, peut-être deux », plaisante boroshlav. « Meilleure fin possible », clame thekingofallmen. « Ça valait le coup, au final », pour thekingdomcome. Et ainsi de suite.

Et bien sûr, le mème a généré de nouveaux mèmes.