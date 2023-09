Un détail de l’épisode 5 ne vous aura peut-être pas échappé : la série Ahsoka utilise, mot pour mot, une ligne de dialogue célèbre du film Le Retour du Jedi. C’est loin d’être anodin.

Ahsoka, la nouvelle série Star Wars diffusée sur Disney+, nous fait découvrir de tout nouveaux horizons et bouleverse même une théorie veille de 50 ans. La série n’hésite pas non plus à faire revenir sur le devant de la scène d’anciens personnages, que ce soit le pilote Carson Teva, ou encore ce mythique protagoniste.

Ces anciens personnages ne font pas qu’apparaître à l’écran : la série leur rend aussi hommage d’autres façons, que ce soit avec des easter eggs musicaux, ou bien avec des clins d’œil subtils à des personnages tragiques. L’épisode 5 compte plusieurs de ces références. Après avoir salué Leia, Ahsoka a également fait référence à l’un des passages les plus mémorables de l’épisode VI, Le Retour du Jedi. Attention, l’article contient des spoilers.

Le retour du Jedi

Alors qu’Ahsoka se trouve dans le monde entre les mondes, la Jedi se retrouve nez à nez avec Anakin Skywalker, son ancien maître. Cela n’est pas vraiment censé être possible : ce dernier est mort, en essayant de sauver son fils et en obtenant par la même occasion sa rédemption. Lorsqu’Ahsoka le revoit, l’émotion est donc bien présente — surtout lorsqu’il lui dit qu’il est là pour l’aider à terminer sa formation.

La conversation tourne néanmoins rapidement court : Anakin dégaine son sabre, et lui annonce qu’elle va devoir choisir entre vivre ou mourir. Cependant, Ahsoka n’est pas d’accord avec cette idée. Au lieu de dégainer à son tour, elle lui dit qu’elle refuse de l’affronter — une phrase tout sauf anodine.

Anakin a en effet déjà entendu cette phrase, même s’il n’explique pas exactement dans quelle circonstance. Cette réplique a été prononcée pour la première fois par Luke Skywalker, dans Le Retour du Jedi. Alors qu’il est retenu prisonnier par l’empereur Palpatine, qui veut le convaincre de passer du côté obscure de la Force, Dark Vador commence à se battre contre son fils. Ce dernier, au lieu de renchérir, lui dit qu’il ne se battra pas contre lui.

En français, les deux phrases sont légèrement différentes, même si elles veulent dire la même chose. Mais, en anglais, elles sont parfaitement identiques : Ahsoka et Luke disent, mot pour mot, la même phrase. On comprend mieux pourquoi Anakin se souvient d’avoir déjà entendu cela quelque part. Et, pourquoi elle le marque tant, vu les circonstances à chaque fois.

Il ne s’agit pas d’une coïncidence. Les scénaristes d’Ahsoka ont bien évidemment choisi de faire dire la même formule aux deux héros, qui ont chacun à leur manière une relation très particulière à Anakin, et donc à Dark Vador : Luke était son fils, et Ahsoka sa padawan.

Les faire utiliser les mêmes mots, c’est encore plus attirer l’attention des spectateurs sur leurs similarités : tous les deux craignent d’être attirés par le côté obscur de la Force, de finir comme le seigneur Sith, et de faillir à leur mission. On sait déjà pour Luke que ce n’est pas le cas — pour ce qui est d’Ahsoka, on se doute grâce à cela qu’elle réussira, elle aussi, à résister à la tentation.

