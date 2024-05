Lecture Zen Résumer l'article

Avatar 2 : La Voie de l’Eau est enfin disponible sur Disney+. Pour l’occasion, voici 4 autres films du réalisateur James Cameron à découvrir en streaming : Avatar, Titanic, Aliens, le retour, ainsi qu’Alita : Battle Angel.

Si vous n’avez pas vécu dans une grotte en 2022, vous avez difficilement pu passer à côté du phénomène créé par Avatar 2 : La Voie de l’Eau, réalisé par James Cameron. Le deuxième volet de la saga a ainsi fait un carton dans les salles (et dans le cœur de quelques journalistes de Numerama). Pour celles et ceux qui l’auraient raté au cinéma, bonne nouvelle : Avatar 2 est enfin disponible en streaming sur Disney+.

Alors que James Cameron est justement mis à l’honneur dans une exposition dédiée à la Cinémathèque française de Paris, jusqu’au 5 janvier 2025, voici 4 films du cinéaste à (re)découvrir sur la plateforme de SVOD.

Titanic // Source : Walt Disney Company

Avatar sur Disney+, le raz-de-marée bleu originel

Avant Avatar 2, il y avait bien évidemment un premier volet gigantesque, qui a tout simplement chamboulé l’industrie du cinéma toute entière à sa sortie, en 2009. Dans Avatar, on découvrait ainsi le monde des Na’vis, ces géants bleus qui initient dans le même temps le militaire américain Jake Sully aux joies de la nature et de la vie. Ensemble, ils vont se battre pour sauver la planète Pandora d’une invasion coloniale.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Profondément écologique, anti-colonialiste et pacifiste, Avatar développe des thématiques extrêmement rares pour un blockbuster. Le film, qui a changé la façon dont on envisage la 3D au cinéma, reste d’ailleurs, à ce jour, le plus gros succès mondial du septième art. Un triomphe mérité, pour un long-métrage spectaculaire, aux somptueux effets spéciaux, qui n’a pas pris une ride, plus de dix ans plus tard.

Titanic sur Disney+, le coup de foudre du siècle

Difficile d’évoquer James Cameron sans parler du chef d’œuvre de sa carrière : Titanic, soit la plus belle histoire d’amour du cinéma. Le cinéaste a ainsi imaginé la romance bouleversante entre Rose et Jack, passagers du célèbre navire qui a connu un tragique naufrage en 1912. Cette catastrophe est retracée dans des séquences phénoménales, pendant lesquelles on retient son souffle, même en connaissant l’issue du récit.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Comme souvent, chez James Cameron, les thématiques abordées sont plus profondes qu’il n’y paraît. Le personnage de Rose, héroïne féministe ultra inspirante, traverse ainsi des questionnements liés à la lutte des classes et aux conventions sociales, et sa relation avec Jack nous touche dès les premières secondes par sa sincérité folle.

Titanic possède finalement tout ce que l’on peut espérer d’un film : un amour profond, une bande originale culte, des scènes d’action époustouflantes, et un couple d’acteurs dont l’alchimie fait toujours rêver. Cela vaut bien le coup de revoir les 3h14 de ce monument, non ?

À voir si vous avez aimé : Roméo + Juliette ; N’oublie jamais ; Pearl Harbor ; Portrait de la jeune fille en feu

Roméo + Juliette ; N’oublie jamais ; Pearl Harbor ; Portrait de la jeune fille en feu À voir si vous cherchez : drame ; romance ; historique ; casting en or ; frissons ; catastrophe ; pleurer à chaudes larmes ; le plus beau couple de l’histoire du cinéma ; une scène de danse irlandaise mémorable ; une séquence de naufrage renversante (littéralement) ; tomber amoureux de Kate Winslet et Leonardo Di Caprio en même temps ; avoir envie d’être dessiné comme une Française ; participer au débat sur la fameuse planche trop petite de la fin

Aliens, le retour sur Disney+, les montagnes russes de la peur

Autre salle, autre ambiance : avant l’air romantique de Titanic, James Cameron prenait le relais de Ridley Scott pour nous conter l’histoire d’une autre héroïne féministe, avec Aliens, le retour. Dans ce deuxième volet de la saga, on retrouve Ellen Ripley, légèrement traumatisée par sa rencontre passée avec des visiteurs venus d’ailleurs.

Après avoir dérivé 57 ans dans l’espace, elle est secourue par une corporation, qui ne prend pas au sérieux son expérience sur le Nostromo. Aux côtés de militaires, elle va alors devoir opérer un retour sur la planète LV-426…

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Aliens, le retour prend dignement la relève de son prédécesseur, multipliant grandement la présence de créatures peu fréquentables, d’explosions en chaîne et de séquences angoissantes.

Sigourney Weaver s’y révèle plus badass que jamais, n’hésitant pas à foncer dans le tas pour affronter ses ennemis. Le film est ainsi un sommet de sensations fortes, une sorte de montagnes russes horrifiques dans lesquelles on s’embarque volontiers, sans jamais le regretter une seconde.

Alita : Battle Angel sur Disney+, l’amour des machines

On l’avoue : on triche un peu en intégrant Alita : Battle Angel à cette sélection, puisqu’il n’est pas réalisé par James Cameron. Mais le cinéaste a tout de même produit et scénarisé ce film aux effets spéciaux complètement atypiques, dans la lignée de sa filmographie en constante quête d’innovation. Adapté du manga Gunnm, le long-métrage suit une cyborg qui se découvre des capacités surhumaines dans un monde futuriste post-apocalyptique.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Alita : Battle Angel fait partie de ces films à l’esthétique reconnaissable entre mille, mélangeant prises de vues réelles et animation 3D avec une fluidité impressionnante. Ce parti-pris graphique ne plaît clairement pas à tout le monde, et a probablement rebuté une large partie du public à sa sortie, mais cette tentative originale a au moins le mérite d’exister.

Il reste une quête d’identité intrigante, mêlée à une atmosphère de SF ultra référencée, dans laquelle on retrouve la passion de James Cameron pour les machines, après Terminator.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !