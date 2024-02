Le réalisateur de la saga Avatar s’attèle à terminer Avatar 3, Avatar 4 et Avatar 5 jusqu’en 2031. Mais la créativité est une marmite et celle de James Cameron ne semble pas prête de s’éteindre : il songe déjà au sixième et au septième film. Sans lui à la réalisation.

Il faudra attendre décembre 2025 pour voir Avatar 3 au cinéma. Ensuite, Avatar 4 est attendu pour 2029, et enfin Avatar 5 pour 2031. Mais la saga ne s’arrêtera peut-être pas en si bon chemin : James Cameron vient de confier, en interview, qu’il commençait déjà à envisager la suite.

La question du succès ne se pose plus vraiment pour Avatar. Alors que le premier opus est le plus gros succès de l’histoire du box-office, le second, La Voie de l’Eau, sorti en 2022, se hisse aujourd’hui à la 3e place. Le réalisateur a donc de quoi être confiant.

« La mortalité nous rattrape »

« Nous avons entièrement écrit le cinquième film », explique James Cameron au magazine People le 5 février 2024. « Et j’ai des idées pour le sixième et le septième, même si je passerai probablement le relais à ce moment-là. »

Neytiti (Zoe Saldana) dans Avatar. // Source : Disney

James Cameron semble bien décidé à dédier le reste de sa vie à cette saga. Il a néanmoins conscience que les délais de production d’une œuvre d’une telle ambition visuelle inscrivent la saga dans une temporalité qu’il ne pourra sans doute pas suivre : le réalisateur a maintenant 69 ans — il en aura 74 à la sortie d’Avatar 5. On peut donc imaginer qu’il aurait autour de 80 ans si Avatar 6 et 7 sortaient au cinéma par la suite.

« La mortalité nous rattrape », admet-il, avant d’ajouter qu’il aime profondément travailler sur cette saga et avec « des gens formidables ».

James Cameron pourrait donc rester relié au projet de son vivant concernant les lignes directrices du scénario, mais sans être impliqué dans la réalisation. Un autre réalisateur ou une autre réalisatrice viendrait alors lui succéder. Reste à savoir s’il sera possible de produire des œuvres aussi qualitatives et de reproduire le succès des deux premiers films pendant sept opus, à fortiori sans le créateur initial. Avec ses récentes déclarations, James Cameron ne semble toutefois pas tant vouloir tirer sur la corde qu’accomplir ses idées — à l’image du projet d’une vie –, et le succès au box-office lui déroule le tapis rouge.

« Les gens demandent toujours : ‘Pourquoi continuez-vous de travailler sur la même chose ? Pourquoi [George] Lucas a-t-il continué à travailler sur la même chose ? Pourquoi [Gene] Roddenberry a-t-il continué à travailler sur la même chose ?’ », évoque d’ailleurs James Cameron, quant à sa carrière dorénavant entièrement tournée vers Avatar, avant de répondre : « Parce que lorsque vous avez établi une telle connexion avec les gens, pourquoi gâcher ça ? Pourquoi recommencer avec quelque chose d’autre qui pourrait ne pas fonctionner ? ».

À court terme, la production des prochains films est déjà largement enclenchée : des scènes d’Avatar 3 et d’Avatar 4 ont déjà été tournées pendant La Voie de l’Eau. Le troisième opus est terminé, et en post-production. La moitié du quatrième reste à tourner.

