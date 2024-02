Amazon Prime Video n’a que très peu communiqué sur la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Alors que sa diffusion est toujours attendue pour 2024, aucun trailer n’a été montré. Ni aucun poster ou image.

Connaissez-vous le point commun entre l’identité de « l’Étranger » dans Les Anneaux de Pouvoir et la campagne promotionnelle pour la saison 2 de la série ? Elles sont toutes les deux très bien cachées. On n’a aucune certitude que ce mystérieux magicien est bien Gandalf, comme on ignore à quel moment Amazon Prime Video dévoilera ses plans.

En 2024, force est de constater que le géant de la vidéo en streaming se montre d’une étonnante discrétion sur la suite de sa série phare, qui doit être « son » Game of Thrones. Voilà bientôt cinq cents jours que le huitième et dernier épisode de la première saison a été diffusé. C’était le 14 octobre 2022. Depuis, la communication se fait discrète.

Amazon reste silencieux sur la saison 2 de Rings of Power

Un signe qui ne trompe pas : il n’y a eu aucun teaser de la saison 2 de Rings of Power durant le Super Bowl, alors que c’est un moment toujours plébiscité par l’industrie du cinéma et du petit écran pour attirer l’attention du public sur les productions à venir dans l’année. Deadpool & Wolverine a saisi cette occasion, avec une première bande-annonce.

Pas Les Anneaux de Pouvoir. Il y a deux ans, Amazon avait pourtant profité de cette fenêtre d’exposition, afin de préparer la diffusion qui surviendrait à l’automne 2022. Pour 2024, rien, alors que même que le prochain chapitre de la série doit justement arriver dans les prochains mois. Pas même une affiche ou une image pour réveiller les fans.

Quand tu n’as pas de nouvelles de la saison 2 et que tu te demandes à quoi bon. // Source : Prime Video

Évidemment, il serait excessif de dire qu’Amazon fait un blocus complet sur sa communication. La plateforme a tweeté le 8 mai 2023 que l’actrice galloise Morfydd Clark, qui joue la jeune Galadriel, portera l’un des anneaux elfiques forgés précédemment et que d’autres anneaux seront forgés dans la deuxième saison.

On peut aussi noter les annonces successives faites les 1er et 7 décembre 2022 et 20 mars 2023 sur l’élargissement du casting. Et le 14 décembre, le studio a confirmé le retour de la cinéaste suédoise Charlotte Brändström, et deux autres réalisatrices également embauchées. Charlotte Brändström avait tourné les épisodes 6 et 7 de la saison une.

Mais le dernier tweet du compte officiel de The Lord of the Rings on Prime date du 13 juillet et plus aucune activité n’a été constatée depuis le 13 août, date du dernier retweet. Une situation qui interroge pour une société qui a pourtant acquis à prix d’or les droits d’adaptation d’un fragment du récit de J.R.R. Tolkien en 2017 — cinq saisons sont attendues au total.

Une série « plus sombre », plus « grinçante », plus « sale »

Le calme avant la tempête ? Si les canaux officiels de la série sont pour l’heure silencieux, cela bruisse ailleurs. Dans un média suédois, Charlotte Brändström a donné quelques nouvelles le 12 février dernier. En particulier, la cinéaste — qui s’est vu confier la tâche de tourner la moitié de la saison deux — a évoqué un changement de ton.

« Elle sera plus sombre, plus soignée et plus axée sur les personnages. […] Nous avons essayé de la rendre plus grinçante, ou un peu plus sale, je suppose. Pas en termes d’image, mais pour la rendre aussi authentique que possible. Nous avons également prévu des rebondissements très surprenants », a-t-elle avancé.

Les propos de l’intéressée suggèrent des efforts du côté de la production pour éviter un syndrome « cosplay », lorsque les costumes et les décors sont tous clinquants et rutilants, jamais terreux et encrassés. C’est un reproche que l’on voit régulièrement émerger dans la fantasy et la saison une de Rings of Power y a eu droit aussi.

Le générique des Anneaux de Pouvoir a joué sur diverses formes géométriques, dont certaines évoquent ces fameux artefacts. // Source : Amazon Prime Video

Morfydd Clark a par ailleurs évoqué très superficiellement la saison deux de Rings of Power à l’occasion de la cérémonie des BAFTA. D’après l’actrice, il y aura beaucoup d’antagonistes dans la nouvelle saison, dont des adversaires inédits. On ignore lesquels, en particulier s’il s’agira de personnages inventés par Tolkien.

Aucune date de diffusion n’a pour le moment été confirmée pour 2024. De l’avis général, le premier épisode doit arriver néanmoins d’ici à la fin de l’année 2024. Selon Deadline, le tournage est achevé depuis juin 2023. Désormais, c’est la postproduction (montage, étalonnage, musique, effets spéciaux, etc.) qui est en cours.

