Le jeu vidéo Hades arrive sur mobile. En 2024, le titre sera lancé sur iOS pour iPhone et iPad. Mais pour y jouer, il faudra avoir un abonnement Netflix.

Avez-vous adoré Hades sur ordinateur et sur console ? Vous aimerez peut-être Hades sur smartphone. L’excellent jeu vidéo développé par Supergiant Games, à mi chemin entre le roguelite et l’action-RPG, arrivera dans quelques mois sur l’iPhone. Un portage du titre sur iOS est en cours, a confirmé le studio dans un message publié sur X (ex-Twitter) le 11 novembre.

Pour les quelques personnes qui ne connaissent pas du tout Hades, un rappel : le jeu vous plonge dans la Grèce mythologique. Vous incarnez Zagreus, le rejeton du dieu des enfers, qui n’a qu’une seule obsession : rejoindre la surface. Mais son père refuse les projets de liberté au grand air de son fils et il va donc lui mettre toutes sortes de bâtons dans les roues.

Vous devez franchir plusieurs niveaux avant de sortir du domaine d’Hadès — des niveaux qui rappellent les cercles des enfers. Bien sûr, ces niveaux sont peuplés d’ennemis et de boss. Heureusement, vous pouvez compter sur les autres dieux pour saisir un bout de leur pouvoir… mais attention, ils ont la vexation facile : si vous ne les choisissez pas, ils vous punissent !

Hadès veut que Zagreus reste à la maison, en gros. // Source : SuperGiant Games

On meurt souvent dans Hades. En fait, chaque run pour atteindre la sortie se solde souvent par un trépas. Mais, l’avantage, c’est que vous revenez de plus en plus fort à chaque fois. Surtout, la répétabilité du titre est brillamment amenée. Ce n’est jamais lassant, et le scénario évolue à chaque fois, avec des intrigues et des liens entre les personnages qui se développent.

Tout cela explique pourquoi Hades a été considéré par Numerama comme le jeu de l’année en 2020 et pourquoi il a gagné autant de récompenses durant sa carrière, à l’image du prix du meilleur jeu lors des « Oscars de la S-F et de la Fantasy ». Son lancement sur iOS, deux ans après son arrivée sur console, témoigne de l’aura que ce jeu a acquise quelques années.

Une sortie de Hades sur iOS courant 2024

Maintenant, les questions pratiques : Hades sur iOS doit sortir courant 2024, à une date encore à préciser. C’est aussi à cette période que doit également arriver Hades II, qui mettra en scène cette fois Melinoë, la sœur de Zagreus. Le portage sur l’iPhone ne sera pas directement assuré par Supergiant Games, mais par un autre studio, Secret6.

En principe, Hades doit être accessible sur les téléphones et les tablettes d’Apple qui ont accès à iOS 16. Du côté de l’iPhone, cela concerne 23 modèles. Du côté de l’iPad, 21. Ce système d’exploitation a été lancé à l’automne 2022. Les exigences techniques, précise Supergiant Games, seront affinées ultérieurement — peut-être que les modèles les plus anciens seront inéligibles.

Particularité du portage d’Hades sur iOS, le jeu ne sera pas vraiment gratuit, ni tout à fait payant. En fait, la disponibilité du jeu ne sera pas proposée traditionnellement sur l’App Store, mais via le service Netflix Games du géant américain du streaming. Cela veut dire que le jeu sera proposé gratuitement, mais uniquement à celles et ceux qui paient un abonnement au site de SVOD.

Oui, Netflix ne fait que de la vidéo. // Source : Capture d’écran Numerama

Il n’est aujourd’hui pas question de le proposer autrement sur iOS. Par ailleurs, il n’y a pas non plus de projet consistant à déployer le roguelite sur Android. Pour y jouer, il faudra être sur un iPhone ou un iPad compatible, ou miser sur une version console (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch) ou ordinateur (Windows, MacOS).

Dernière particularité à considérer : Hades se jouera donc avec les contrôles tactiles de l’iPhone et de l’iPad. On ignore si le jeu est vraiment jouable à haut niveau. Cependant, il sera aussi possible de connecter une manette avec le Bluetooth, pour avoir une expérience de type console — et prétendre au très haut niveau.

On dit que les jeux vidéo sur Netflix Games sont globalement boudés par le public, malgré les quelques dizaines de titres disponibles. On pensait pourtant que Netflix Gaming n’aurait pas besoin de jeux exceptionnels pour réussir son coup. Peut-être qu’avec un hit comme Hades, Netflix Games va peut-être réussir à attirer l’attention des abonnés-gamers.

