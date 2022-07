Apple prépare le lancement d’iOS 16 et iPadOS 16 pour l’automne 2022. Les deux nouvelles versions des systèmes d’exploitation pour mobile vont concerner de très nombreux modèles d’iPhone et d’iPad.

C’est en 2022 qu’ont été présentées iOS 16 et iPadOS 16, les deux nouvelles versions majeures des systèmes d’exploitation d’Apple pour ses appareils mobiles — l’iPhone et l’iPad. Le public accédera à cette mise à jour en septembre. Mais dès à présent, il est possible de récupérer les OS en version bêta. Elles sont assez stables pour une utilisation courante.

Présentées à la WWDC 2022, iOS 16 et iPadOS 16 arrivent avec nombre de changements — compatibilité avec les manettes Joy-Con pour l’iPhone, protection spéciale contre certaines menaces informatiques très avancées, alternative au Captcha, refonte de CarPlay, sous-titrage du son issu du haut-parleur, écran de verrouillage remanié, révision des notifications, etc.

Apple assure plusieurs années de support pour l’iPhone et l’iPad

Et comme toujours avec Apple, force est de reconnaître que l’entreprise américaine s’efforce de proposer ces nouveaux systèmes d’exploitation pour un large éventail de ses produits, y compris pour des modèles d’iPhone ou d’iPad qui ne sont plus commercialisés. L’arrivée dans quelques mois d’iOS 16 et d’iPadOS 16 ne déroge pas à cette règle.

Ainsi, tous les smartphones de la firme de Cupertino sortis depuis 2017 (c’est-à-dire depuis l’iPhone 8 et l’iPhone X) ont accès à iOS 16. Cela ne représente pas moins de six ans de support du côté des téléphones. Du côté de l’iPad, même chose. Toute la gamme iPad Pro est supportée, ce qui assure un support jusqu’en 2015. Pour l’iPad, tous les modèles depuis 2017 sont pris en charge. Quant à l’iPad Mini et l’iPad Air, c’est depuis 2019.

On ne peut que se réjouir de constater qu’année après année, Apple maintient un suivi logiciel sur plusieurs années, alors même que le cycle de renouvellement des smartphones et des tablettes chez un particulier est beaucoup plus court — entre deux et quatre ans. En clair, quelqu’un qui a un iPhone ayant plus de cinq ans d’âge aura quand même droit à iOS 16.

Le nouvel iPadOS rapproche de macOS // Source : Capture d’écran Numerama

Il faut toutefois souligner un bémol : certains appareils peuvent être désormais vétustes sur le plan technique — les progrès sont rapides dans l’industrie de la téléphonie mobile. Aussi, les modèles plus âgés ne seront peut-être pas en mesure de profiter de la gamme complète des fonctionnalités livrées avec iOS 16 et iPadOS 16, faute de puissance sous le capot.

Mais certaines nouveautés pourront bénéficier à toutes et tous. Surtout, cela veut dire que même les terminaux désuets bénéficient des derniers correctifs de sécurité. C’est d’autant plus appréciable que le suivi des mises à jour du côté d’Android n’est pas toujours aussi rigoureux. Certains constructeurs sont de bons élèves, d’autres se montrent un peu plus laxistes.

Tous les iPhone et iPad compatibles avec iOS 16 et iPadOS 16