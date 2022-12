Il y aura une suite à l’incroyable jeu Hades, portée par l’héroïne Melinoë. Date de sortie, personnages, trailer : voici tout ce que l’on sait déjà sur Hades II, le jeu du studio indépendant Supergiant Games.

« Fonce, et mort à Cronos ! » La première bande-annonce de Hades 2, diffusée au cours des Game Awards le 8 décembre 2022, donne déjà le ton de la suite très attendue du jeu vidéo de Supergiant Games.

Hadès II n’était pas prévu officiellement, mais beaucoup espéraient secrètement qu’une suite verrait le jour, après l’immense succès de son prédécesseur Hades. Pour Numerama, cette petite pépite était tout simplement le meilleur jeu de 2020. Il s’est même payé le luxe de remporter le prix Hugo 2021, qui récompense les meilleures œuvres de science-fiction et de fantasy.

Supergiant Games est un studio de jeu indépendant créé en 2009, qui n’a pas l’habitude de se lancer dans les « sequels ». Néanmoins, vu comme Hades a connu un succès monumental, les équipes semblent s’être naturellement tournées vers un deuxième opus.

Qui sont les personnages de Hadès 2 ?

Melinoë, fille de Hades

L’héroïne est surnommée, dans la FAQ de Supergiant Games, la « Princesse immortelle des enfers », qui va « explorer un monde mythique plus grand et plus profond » pour « vaincre les forces du Titan du temps », Cronos. (voir ci-dessous). Il s’agit de Melinoë, fille de Hades, et donc sœur de Zagreus, le héros du premier volet du jeu vidéo. Le studio américain précise que la mythologie qui lui est dédiée est plutôt mince, mais a été « bien assez pour nous donner envie d’explorer son histoire et ses connexions avec sa famille ».

Qui est Hecates ?

Serait-ce la déesse Hecate ? // Source : YouTube/Supergiant Games

Dans la mythologie, Hecates est la déesse de la Lune. Dans le jeu, elle est décrite comme « la déesse secrète de la sorcellerie et des carrefours ». Elle semble ici être la mentor de Melinaoë, qui la missionne et la guide. « Elle joue un rôle important dans la mythologie classique entourant Hadès et les Enfers, et a été une figure influente et profondément convaincante de la sorcellerie, du mythe et du folklore dans une variété de cultures pendant des milliers d’années… à tel point que nous avons senti que nous avions besoin d’un tout nouveau jeu pour essayer de lui rendre justice », écrit le studio.

Cronos

Le « Titan du temps » Cronos sera le grand méchant de cette aventure — ou en tout cas, l’antagoniste principal qui se mettra sur le chemin de l’héroïne. Si Hades nous a appris une chose, c’est que les apparences peuvent être trompeuses, et que les vilains ne sont pas forcément si odieux, et peuvent être mus par des questionnements plus nuancés…

Moros

Le Dieu de la mort inévitable sera de la partie. Il s’agit d’un des nouveaux Dieux que l’héroïne rencontre et/ou qui lui donnent des bénédictions au fil de son périple.

Nemesis

Nemesis est la déesse de la vengeance.

Apollo

Apollon, Dieu de la musique et du chant, est l’un des Dieux les plus connus, pour sa beauté légendaire.

Le premier trailer de Hadès II envoie du lourd

La première bande-annonce a été diffusée le 8 décembre 2022. On y voit tout ce qui a fait le sel du premier Hades, un subtil équilibre entre narration et jeu d’action.

À quelle date sortira Hades 2 ?

S’il n’y a pas encore de date officielle de sortie, le studio a précisé qu’il y aurait un accès anticipé dont on entendra parler en 2023.

« L’accès anticipé signifie que vous pourrez acheter et jouer à une version en cours de développement d’Hades II, et éventuellement apporter des commentaires et des données de jeu qui sont inestimables pour notre équipe alors que nous nous efforçons de réaliser le potentiel du jeu. Les commentaires de notre communauté de joueurs tout au long du développement ont été fondamentaux pour la conception et essentiels à la qualité du jeu original. Nous prévoyons donc de reprendre ce type de processus avec Hades II », précisent les équipes.

Supergiant Games dit avoir commencé à travailler sur cette suite dès début 2021.

Hades 2 en accès anticipé, comment ça marche ?

En 2023, il sera possible de jouer à une première version de Hades 2 et donc de faire des retours aux développeurs et développeuses. Cette version sera disponible sur PC via Steam et l’Epic Games Store.

Sur quelles plateformes pourra-t-on y jouer ?

Si l’accès anticipé se fera sur PC, Supergiant Games prévoit qu’Hades 2 soit disponible sur toutes les consoles, à terme.