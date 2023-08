Une joueuse, AngeL1C, revendique l’achèvement du jeu Hades avec le niveau de difficulté maximale (chaleur 64), sans mod et sans seed. Une vidéo accompagne la performance, que l’on disait inaccessible.

Avec Hades, il y a terminer le jeu et il y a terminer le jeu. Comme beaucoup, vous avez certainement fini l’histoire, en amenant Zagreus hors des Enfers. Vous avez probablement poussé l’expérience jusqu’à découvrir le vrai épilogue du roguelite / action-RPG. Et, pour les plus braves d’entre vous, peut-être avez-vous épicé le défi avec les difficultés additionnelles (« chaleurs »).

Tout ceci ne pèse pas bien lourd en comparaison de l’exploit que vient d’accomplir AngeL1C, une joueuse acharnée d’Hades. L’intéressée est parvenue à boucler une run complète avec le niveau de difficulté maximale, la chaleur 64. Cette performance n’avait jamais été réussie sans mod et sans seed (unmodded et unseeded), alors que le jeu va bientôt fêter ses cinq ans d’existence.

Le principe des chaleurs est de pouvoir augmenter la difficulté en choisissant ce qui sera rendu plus difficile : dégâts ennemis accrus, moins de points de vie rendus par les soins, adversaires plus nombreux, pièges plus mortels, talents désactivés et ainsi de suite. Ces challenges peuvent se combiner et, pour certains, être accrus de plusieurs niveaux.

Plus vous en ajoutez, plus la chaleur grimpe, donc, jusqu’à 64, qui signifie en clair que vous avez activé toutes les difficultés possibles et imaginables. C’est d’ailleurs un défi tellement exceptionnel que SuperGiant Games, le développeur, n’a imaginé que trois trophées, symbolisées par des statues, récompensant le franchissement de trois paliers de chaleur : 8, 16 et 32.

Les internautes sont nombreux à insister sur l’extrême difficulté, et donc l’extrême compétence qu’il a fallu déployer, mais aussi l’extrême chance qu’il a fallu avoir pour que toutes les planètes s’alignent à la perfection. « L’accomplissement est au-dessus de tout. L’impossible vient littéralement d’être réalisé, c’est une pure dinguerie », a réagi Nitrostarsch.

Même son de cloche pour vetb8. « Pour ceux qui ne le savent pas, il s’agit très certainement de la chose la plus impressionnante jamais réalisée dans l’ensemble de ce jeu vidéo, et probablement l’une des choses les plus chanceuses et les plus habiles accomplies dans n’importe quel jeu ». Les réactions sont nombreuses à aller dans le même sens.

Un exploit si remarquable qu’il a fait douter des joueurs

La nouvelle n’est évidemment pas passée inaperçue dans la communauté des joueurs et des joueuses d’Hades. Elle est d’ailleurs à ce point spectaculaire qu’elle a été remise en question dans la foulée, à travers de longs de discussion sur Reddit (dans le subreddit HadesTheGame). D’aucuns s’interrogent également sur le timing, assez inattendu.

C’est ce que résume par exemple Nightcracker. « Ma seule inquiétude est qu’il est théoriquement très facile de tricher [sur les avantages, NDLR] en utilisant un mod secret », prévient-il. Il trouve également curieux que l’annonce de l’exploit sorte à peine une semaine après la sortie d’une vidéo titrée « pourquoi personne n’a battu la chaleur maximale dans Hades et ne le fera probablement jamais », qui a dépassé les 800 000 vues.

« J’espère que c’est vrai, car ce serait vraiment un exploit énorme », ajoute-t-il, tout en précisant au cas où qu’il « n’accuse pas le runner de quoi que ce soit, je n’ai aucune raison de croire qu’elle a triché ». D’autres, comme NmP100, tiennent à rappeller qu’AngeL1C a justement un passif et une réputation qui parlent pour elle, ce qui tend à écarter tout doute sur la performance.

« Elle a été la première personne à battre les chaleurs 63 et 64 unseeded, en utilisant des mods pour truquer certains [tirages] au tout début (le choix du premier avantage principalement) et à la toute fin […]. Elle détient également de nombreux records du monde en matière d’armes et/ou d’aspects de la chaleur. Tout le monde s’accorde à dire qu’il faut lui faire confiance », résume-t-il

L’auteur de la vidéo qui suggérait que c’était impossible a d’ailleurs lui-même reconnu la performance. « Félicitations à AngeL1C pour avoir prouvé que j’avais tort […] seulement 8 jours après que cette vidéo ait été postée. Une vraie super joueuse. Gardez à l’esprit que tous les calculs de cette vidéo sont toujours corrects, Angel a juste été capable de prouver qu’elle avait la détermination nécessaire pour y arriver. »

La suite se passera dans Hades 2. SuperGiant Games a fait savoir qu’une nouvelle histoire est en préparation, basée sur les mêmes fondations de roguelite / action-RPG. Cette fois, on n’incarnera pas Zagreus. Ce sera sa sœur, Melinoë. Un accès anticipé est attendu pour 2023, mais la sortie véritable surviendra en 2024. Un nouveau défi pour AngeL1C.

