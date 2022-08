Sur Netflix, le catalogue de jeux mobile et tablette ne fait pas l’unanimité. Pourtant, il existe une pépite qui pourrait particulièrement vous intéresser.

Il y a un peu plus d’un an, le 21 novembre 2021, Netflix a annoncé vouloir se lancer dans l’univers gaming pour mobile et tablette. Depuis, le géant américain du streaming n’a jamais vraiment réussi y inscrire son nom, ni à attirer grand monde. Seuls des titres issus de l’univers phare de la série Stranger Things avaient plus ou moins intéressé le grand public.

Comme le relaye un article de The Verge le 9 août 2022, 99% des abonnés Netflix n’ont pas essayé les jeux proposés sur la plateforme. Selon les chiffres obtenus par CNBC, les jeux de la plateforme de streaming comptent aujourd’hui 1,7 million d’utilisateurs par jour, sur plus de 221 millions d’abonnés Netflix dans le monde. Pour autant, Netflix compte bien poursuivre sa quête de gloire et tenter de séduire de nombreux amateurs et amatrices de jeux vidéo, avec une cinquantaine de jeux annoncés sur son catalogue d’ici à la fin de l’année 2022. Beaucoup de jeux sont méconnus, mais certains d’entre eux en valent vraiment la peine.

Netflix ne fait pas l’unanimité en matière de jeux, et pourtant…

Les dirigeants du groupe californien sont actuellement dans le dur. La plateforme de streaming ne cesse de perdre des abonnés les plus fidèles depuis des années, enfonçant un peu plus Netflix. Au même moment, Amazon commence à se faire une place de plus en plus grande dans l’univers du streaming et du jeu vidéo. La plateforme connait aujourd’hui un franc succès grâce à Amazon Prime, et ce même en augmentant le prix de ses abonnements.

Pour se ressaisir, Netflix ambitionne toujours d’élargir son catalogue de jeux mobile et tablette. Lors du Summer Game Gest de juin dernier, la firme américaine de streaming avait annoncé que près d’une cinquantaine de nouveaux titres étaient en cours de préparation, et verraient le jour d’ici à la fin de l’année 2022– certains d’eux seraient développés par l’éditeur américain Devolver Digital.

Le jeu de Netflix Into the Breach est une pépite. // Source : Playstore (image recadrée)

D’ici là, il est important de préciser que, malgré ses difficultés, certains jeux proposés sur le catalogue de Netflix en valent vraiment la peine. C’est le cas, par exemple, d’Into The Breach (disponible sur iOS et Android), un jeu tactique, un peu à la Clash of Clans. Le but du jeu est de tenter de sauver le monde d’une menace extraterrestre. Pour ce faire, il vous faudra choisir avec soin les membres de votre escadron de pilotes et de méchas qui vous permettront de défendre votre territoire contre vos ennemis.