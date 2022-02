Au cas où vous auriez des doutes, GTA 6 est en développement

Rockstar Games a officialisé la mise en chanter d’un nouveau GTA. Il devrait succéder à un cinquième opus qui a franchi la barre des 150 millions de ventes.

L’espace d’un tweet publié un 4 février aux alentours de 16h, le monde vidéoludique s’est sans doute arrêté. Car Rockstar Games a confirmé qu’il est en train de travailler sur un nouveau GTA (Grand Theft Auto), saga blockbuster qui est particulièrement populaire. Le studio n’a donné aucune précision, sinon que le développement suit tranquillement son cours.

« Avec chacun de nos projets, notre but est toujours de surpasser ce que nous avons fait précédemment. Nous sommes ravis de confirmer que le développement actif du prochain épisode de la saga a déjà commencé », peut-on découvrir. Pour l’heure, on ne sait pas s’il s’appellera GTA VI, comme le voudrait la traduction, ni sur quelles plateformes il sortira. On l’attend a priori sur PC, Xbox Series S, Xbox Series X et PS5.

DJ Solomun // Source : Rockstar Games

Le prochain GTA devra succéder à GTA V

Dans un communiqué centré sur GTA V, qui arrivera le 15 mars prochain sur Xbox Series S, Xbox Series X et PS5, Rockstar Games ne manque pas d’indiquer : « Nous sommes impatients à l’idée de partager plus de détails quand nous serons prêts. » En attendant, la spéculation risque d’aller bon train. Où se passera ce GTA ? Quelle sera la taille de la carte ? Comment Rockstar Games compte-t-il tirer profit de la nouvelle génération ?

La tâche ne sera pas forcément aisée pour le studio, d’abord en raison des attentes immenses qui entourent déjà le projet, surtout en raison de la longévité dont peut témoigner GTA V. L’épisode actuel est sorti en 2013 sur PS3 et Xbox 360, et il s’apprête à connaître sa troisième génération dans les semaines à venir. À quelques encablures des 10 ans, GTA V a franchi la barre des 150 millions de ventes et remplit, chaque mois, le compte en banque de Take-Two Interactive grâce à GTA Online (son mode en ligne annexe).

Article en cours de développement…